Врачи алматинской многопрофильной клинической больницы спасли пациентку, проглотившую кость. Медики поликлиники сначала направили женщину на амбулаторное лечение, но боль в животе и горле не проходила. Врачи больницы спустя четыре дня обнаружили образование острых линейных разрывов слизистой оболочки брюшного отдела пищевода.
— Изначально стоял вопрос достать кость через хирургическое вмешательство, так как был разрыв слизистых и кость находилась внутри организма более четырёх дней. Но консилиум принял решение провести эндоскопический метод лечения, — говорит врач клинико-диагностического отделения Данияр Кожантаевич.
Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.