Сегодня, 16 августа в Уральском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношение бывшего первого заместителя акима ЗКО Ержана Балтаева и первого заместителя председателя правления «СПК Aqjaiyq» Артура Доскалиева. Дело рассматривается под председательством судьи Гульнары Гимадутдиновой.

Стоит отметить, что дело рассматривают в упрощённом порядке. Ведь оба подсудимых признали свою вину и возместили причинённый ущерб.

Балтаева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Из обвинительного акта прокурора следует, что он координировал работу АО «СПК Aqjaiyq». К слову, ранее он работал его руководителем. В феврале он дал указание Доскалиеву трудоустроить в СПК своего водителя Елеусинова и некоего Молдахан. При этом Балтаев указал, что фактически работать они там не будут.

– Доскалиев дал своё согласие. Однако выяснилось, что Елеусинов является действующим водителем акимата ЗКО. Доскалиев понял, что фиктивный договор может всплыть и сообщил Балтаеву о невозможности выполнения его поручения. Однако Балтаев поручил ему «решить этот вопрос положительно». Тогда Елеусинов предоставил Доскалиеву копию удостоверения личности и водительских прав своего знакомого Абдрахманова. В тот же день фиктивный договор заключили. Позже такой же договор заключили с Молдаханом, — зачитал государственный обвинитель Арай Мусин.

С 31 марта по 30 июня 2023 года со счёта «СПК Aqjaiyq» на счета «мёртвых душ» перечислили 1,9 миллиона тенге. Как выяснилось, подсудимые полностью возместили этот ущерб во время досудебного расследования.

Прокурор попросил суд признать Ержана Балтаева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. И назначить ему наказание в виде штрафа в 2 500 МРП или 8,6 миллиона тенге без конфискации имущества. А также запретить ему занимать должности на государственной службе. Артуру Доскалиеву гособвинение попросило так же назначить штраф в 1 000 МРП или 3,4 миллиона тенге и запретить работать на госслужбе.

Сам Ержан Балтаев полностью признал свою вину и отметил, что всегда старался работать добросовестно.

— Я родился и вырос в селе, у меня не было влиятельных родственников, получил образование, начал работать с низов. Окончил казахстанские и зарубежные вузы на отлично. Работал как в государственных, так и в частных организациях. Далее меня назначили замакима ЗКО. Здесь я жил без семьи, часто задерживался на работе, работал в выходные. Мне приходилось ездить по столовым и супермаркетам по вечерам, соответственно мой водитель задерживался вместе со мной. Узнав, что у него маленькая зарплата и маленькие дети, я действительно попросил трудоустроить его в СПК на дополнительную работу. Каких-либо корыстных целей для своей выгоды у меня не было. Ни одной тенге я не получал ни от Доскалиева, ни от своего водителя, — сказал Ержан Балтаев во время судебных прений.

Адвокат экс-замакима Тамара Сарсенова говорит, что её подзащитный был назначен на эту должность зимой. И сразу не мог перевезти семью. Для уроженца Туркестанской области самым близким человеком в Уральске стал его водитель.

— Дело маленькое, но на скамье подсудимых человек с большой ответственной должностью. После назначения ему дали служебную квартиру и он планировал летом перевезти сюда семью, устроить в школы и в детсады. Что касается водителя, то они с Балтаевым не были родственниками и близкими друзьями, и ни копейки с его зарплаты он не получал. Сам Балтаев вырос в обычной семье, его родители до сих пор живут в посёлке, закончил с отличием несколько отечественных вузов и британский университет Абердин. Работу начал простым специалистом в ЦОНе Астаны, далее юристом в разных организациях. У него никого не было, чтобы после вуза сразу посадить на хорошее кресло. У него единственная квартира в Астане, где он проживает с супругой и с тремя маленькими детьми, и старая машина, —отметила адвокат.

Тамара Сарсенова подчеркнула, что такой штраф — слишком суровое наказание для молодого руководителя. Который полностью признал вину, возместил ущерб и раскаялся в содеянном. Она попросила суд назначить Балтаеву разумный штраф.

Второй подсудимый Артур Доскалиев сказал, что так же всегда старался выполнять свои обязанности добросовестно.

— Я родился в Уральске в простой семье рабочих. У меня нет высокопоставленных родственников и связей. За девять лет работы в СПК я служил добросовестно. Да, проблемы были, но я никогда не искал для себя выгоды. И здесь аналогичная ситуация была, я не преследовал корыстных целей. Ущерб действительно был причинён, но мы расторгли договор и я сам написал явку с повинной. Когда дело передали в суд, я написал заявление об увольнении. Да, мне сложно будет найти другую работу, полтора года назад я был в аналогичной ситуации. Тогда к нам пришёл новый руководитель с не очень хорошими намерениями и я уволился, полтора года не мог найти подходящую работу. Живу я с супругой и с тремя детьми в арендованной однокомнатной квартире, — сказал Артур Доскалиев.

Он также подчеркнул, что изначально сам написал явку с повинной, всё это время сотрудничал со следствием, предоставлял все необходимые документы. Доскалиев попросил суд прекратить в отношении него уголовное преследование и освободить его от уплаты штрафа.

Напомним, 24 июля в социальных сетях распространялась информация о задержании Балтаева сотрудниками антикоррупционной службы. Однако в самом Антикоре тогда информацию опровергли. Третьего августа пресс-служба акима сообщила об увольнении чиновника за «несоблюдение обязанностей и ограничений».