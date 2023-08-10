Врачи Алматинской области спасли ребёнка, пострадавшего от ударила молнии. 11-летний мальчик поступил в больницу 31 июля с ожогами спины, талии и нижней часть левой ноги.
— Жалобы при поступлении: беспокойство, боль в области ожоговых ран. Ребёнку оказали экстренную помощь. Сейчас он проходит лечение в травматологическом отделении. Состояние оценивается как средней степени тяжести, — рассказали в пресс-службе управления здравоохранения региона.
Врачи предупреждают, что в июле и августе часто бывают молнии. Они напомнили правила безопасности:
  • Не прячьтесь под отдельно стоящими деревьями. Особенно опасны тополя, ели и сосны.
  • Спрятаться лучше в ландшафтных углублениях (ямах, канавах, оврагах) или в водопропускных трубах под дорогами.
  • Достаньте из карманов металлические предметы.
  • Если вы катались на велосипеде, лучше отойти от него минимум на 30 метров и не возвращаться до окончания дождя.
  • Отключите на время грозы телефон.
  • Переждать грозу на остановке небезопасно.
  • Если вы дома, выключите из сети все электроприборы, закройте окна и форточки.
  • Не выходите на балкон или во двор.