— Жалобы при поступлении: беспокойство, боль в области ожоговых ран. Ребёнку оказали экстренную помощь. Сейчас он проходит лечение в травматологическом отделении. Состояние оценивается как средней степени тяжести, — рассказали в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Не прячьтесь под отдельно стоящими деревьями. Особенно опасны тополя, ели и сосны.

Спрятаться лучше в ландшафтных углублениях (ямах, канавах, оврагах) или в водопропускных трубах под дорогами.

Достаньте из карманов металлические предметы.

Если вы катались на велосипеде, лучше отойти от него минимум на 30 метров и не возвращаться до окончания дождя.

Отключите на время грозы телефон.

Переждать грозу на остановке небезопасно.

Если вы дома, выключите из сети все электроприборы, закройте окна и форточки.

Не выходите на балкон или во двор.

Врачи Алматинской области спасли ребёнка, пострадавшего от ударила молнии. 11-летний мальчик поступил в больницу 31 июля с ожогами спины, талии и нижней часть левой ноги.Врачи предупреждают, что в июле и августе часто бывают молнии. Они напомнили правила безопасности: