В образовательных учреждения региона работают 15 104 педагога. 12 731 из них имеет высшее образование, 478 учителей — степень магистра. 10 245 педагогов прошли аттестацию по новому формату обучения. Об этом сообщили в управлении образования.

Между тем в области ощущается нехватка педагогов. Всего школы региона нуждаются в 94 учителях. Не хватает преподавателей русского языка и литературы в школах с казахским языком обучения, учителей начальных классов и воспитателей, педагогов-психологов, логопедов и дефектологов.

В 2023 году местный бюджет присудил 22 государственных образовательных гранта для педагогов.