Рак легких поздно вызывает симптомы, поэтому часто диагностируется на поздней стадии. Даже в этом случае можно успешно противостоять болезни, если вы получаете качественную медицинскую помощь. Пройдите лечение рака легких 4 стадии за рубежом, чтобы рассчитывать на хорошие результаты.

Принципы лечения

Лечение рака 4 стадии планируется индивидуально, так как оно зависит от особенностей распространенности опухоли и её гистологического типа.

Выделяют стадии IVA и IVB. На стадии IVA есть только единичные метастазы в одной части тела, например, в головном мозге. В этом случае врачи могут попытаться вылечить рак легких 4 стадии. По возможности опухоль легких удаляют с помощью операции. Дополнительно проводится воздействие на метастатические очаги, например:

Хирургическое удаление

Радиотерапия (часто используется при наличии метастазов в мозге)

Химиоэмболизация (применяется при метастатическом поражении печени)

На стадии IVB метастазы распространились на несколько частей тела. Поэтому операция не проводится, а лечение метастатического рака легких в основном включает системные препараты и паллиативные процедуры. Несмотря на то что на этой стадии рак легких неизлечим, с помощью новых типов лекарств врачи всё ещё могут сдерживать развитие болезни в течение многих лет.

Медикаментозная терапия рака легких

В странах с низким уровнем медицины основным методом лечения рака на последней стадии считается химиотерапия. В развитых странах также используются более действенные методики: персонально подобранная таргетная и иммунная терапия. Их назначают по результатам молекулярно-генетических исследований. Врачи определяют, какие генетические изменения есть в опухоли, какие белки она продуцирует, и исходя из этих данных понимают, какие лекарства обеспечат лучший противоопухолевый эффект.

В современных клиниках для лечения рака легких используют ингибиторы ALK, KRAS, EGFR и другие таргетные препараты. Они используются как лечение первой линии, но если эффективность со временем снижается, могут быть назначены препараты второй или третьей линии.

При наличии высокого уровня белка PD-L1 проводится иммунная терапия ингибиторами контрольных точек иммунного ответа. Они подавляют опухоли за счет улучшения работы противоопухолевого иммунитета.

Ещё одним вариантом лечения являются ингибиторы ангиогенеза. Они блокируют рост артерий, питающих опухоль. Эти препараты можно использовать только при низком риске легочных кровотечений, если опухоль расположена вдали от крупных сосудов.

