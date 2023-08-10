По данным «Казгидромета», 11 августа днём на юго-западе ЗКО ожидается сильная жара до +37 градусов.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +31..+33 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +16..+18 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +34..+36 градусов, ночью опустятся до +24..+26 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +30.+32 градусов, ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.