«Раньше все тыкали пальцем»: девочка из Уральска перенесла 8 операций
Даше было четыре месяца, когда в съёмном доме, где она жила с родителями, случился пожар. Её чудом спасли врачи. У ребёнка обгорело лицо и руки, девочка осталась инвалидом. Кроме того, Даша перенесла уже восемь операций. Из них пять на лице и три на руке. На правой руке ей ампутировали четыре пальчика.
Мама Даши Людмила Жукова говорит, что дочь ходит в детский сад и там к ней уже привыкли. Но на улице иногда показывают пальцем, смеются. Кто-то тыкает и говорит плохие слова.
— В садике дети уже привыкли к Даше, что она с таким лицом. Раньше, конечно, было тяжелее. Все тыкали пальцами, говорили нехорошие слова, что некрасивая. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Конечно, пальчики не вырастут, но хотя бы восстановить лицо, — говорит Людмила Жукова.
У Даши есть огромная мечта — в будущем она хочет стать врачом и купить собственное жильё. А ещё малышка хочет велосипед, но её мама не может позволить покупку, ведь им едва хватает денег на жизнь.
— Я многодетная мать одиночка, живём с детьми на пособие, временами подрабатываю. У нас не хватает финансов на покупку дорогостоящих лекарств. Один тюбик мази стоит около 30 тысяч тенге. Врачи сказали, что операцию пока сделать не могут, нужно ждать, их и так много было. В прошлый раз неравнодушные люди помогли, собрали немного денег, мы купили мази, противовирусные препараты и памперсы, так как дочь по ночам часто писает в постель, — рассказала мама девочки.
Малышке предстоит в дальнейшем пластическая операция, а сейчас дорогие мази и лечение, чтобы лицо опять не тянуло рубцами. Но денег у семьи не хватает, Людмиле не легко одной поднимать детей, она нуждается в помощи. Чтобы докупить недостающие лекарства, необходимо собрать 150 тысяч тенге.
Все, кто желает помочь со сбором средств, могут перечислить деньги на счёт в Kaspi Bank: 4400430139113978. Он привязан к номеру +7 (707) 804 12 16. По этому же номеру вы можете связаться с мамой Дарьи.
