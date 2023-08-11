В управлении городской мобильности сообщили, что на проспекте Абая завершён ремонт от Достык до Розыбакиева. До 6:00 12 августа укладывают покрытие на участке от Розыбакиева до Тлендиева, поэтому движение на нём закрыто. Объезд организован по Сатпаева, Малая Абая, Тлендиева, Розыбакиева и прилегающие улицы. Сквозное движение по Розыбакиева, Тургут Озала, Брусиловского и Тлендиева доступно. По Сейфуллина с ночи 11 августа до утра 13 августа будут ремонтировать участок от Акан Серы до Рыскулова. Объезд организуют через Кассина, Рудаки, Артиллерийская, Жансугурова и прилегающие улицы. Сквозное движение доступно по Успенского и Акан Серы. По Аль-Фараби при благоприятной погоде с 23:00 12 августа до 7:00 14 августа отремонтируют последний участок от Дулати до Аскарова. Закрытый участок можно объехать через съезды и кольцевое движение по Мустафина и Торайгырова. В этом году средним ремонтом намерены охватить 230 улиц. На это выделили 20 миллиардов тенге. Средний ремонт магистральных улиц планируют завершить до 27 августа, а улиц районного значения — до 30 октября.