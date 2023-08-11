Неожиданная развязка: инциденты в цветочном магазине Шымкента прокомментировали в полиции
Два видео разлетелись в сети. На из них мужчина кричит на флориста.
— Уже не первый случай. Первый раз избили флориста и украли букет, мы написали заявление — дело «замяли», — говорится в описании.
Позже появилось второе видео, на котором мужчина украл букет и толкнул флориста. Последний упал на землю без сознания.
Тогда в сети писали, якобы это один и тот же мужчина, он же «сын прокурора». Информацию в надзорном органе опровергли.
— Прокуратура Шымкента официально информировала, что данное лицо какого-либо отношения к органам прокуратуры не имеет, в родственных связях с сотрудниками прокуратуры не состоит, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Как оказалось, герои на двух видео — разные люди. Случай на первом видео произошёл восьмого августа. Подозреваемый — местный житель 1990 года рождения. За мелкое хулиганство его арестовали на семь суток. Он даже успел записать видеообращение, на котором извиняется перед казахстанцами.
А герой второго видео — мужчина 1989 года рождения. И украл букет он ещё восьмого мая.
— На пульт 102 поступил вызов о скандале, на место прибыли участковые. Однако владелец магазина объяснил, что претензий ни к кому не имеет, и отказался от подачи заявления. Начато досудебное расследование по статье 191 части 2 пункту 1 «Грабёж с применением насилия», — сообщили в Polisia.kz.
Почему флорист не имел претензии, объяснили в самом . А позже информацию подтвердили в МВД. Подозреваемый — теперь уже бывший сотрудники полиции. Его «уволили» 19 мая (нападение произошло восьмого, когда он был действующим сотрудником — прим. автора). Уточняется, что он ушёл из полиции по собственному желанию.
