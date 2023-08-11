Трагедия произошла в Турксибском районе мегаполиса, передаёт Polisia.kz. 47-летний мужчина на почве ревности ударил знакомую ножом и сбежал. Его задержали спустя несколько часов. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. В отношении него завели уголовное дело по статье 99 УК РК «Убийство». Задержанному грозит до 15 лет заключения.