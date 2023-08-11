Село Шынгырлау Чингирлауского района расположено в 226 километрах от Уральска, на левом берегу реки Илек, по которой проходит казахстанско-российская граница. На противоположном берегу расположен посёлок Линёвка в Соль-Илецком районе Оренбургской области. В административном центре района (посёлок Шынгырлау) находится станция железной дороги Уральск — Актобе, сюда можно добраться на поезде. Также можно доехать по автодороге Шынгырлау — Уральск через Аксай. Но этот путь преодолеть нелегко из-за разбитой дороги.

Фото Медета Медресова

Дорога заняла около трёх часов. На подъезде к Шынгырлау сохранились памятники времён СССР, которые встречаются по обочинам дороги.

Фото Медета Медресова

В административном центре кипит жизнь: проезжают тракторы, люди идут за водой к колодцам, дети занимаются выпасом гусей.

Фото Медета Медресова

Всё это сочетается с вполне цивилизованными нотками городской жизни: есть магазин техники, несколько супермаркетов, кафе, музей и ухоженные парки, засаженные цветами.

Будьте готовы к десяткам SMS-сообщений. И это не МЧС, который отговаривает вас от купания в пьяном виде. SMS приходят от операторов мобильной связи Казахстана и России. Российская связь вас приветствует, а казахстанская поздравляет с возвращением на родину. Нам, например, за один день пришло около 30 таких сообщений.

Мы проехались по Шынгырлау и спустились к реке Илек. Там встретили рыбака, который рассказал, что частенько встречает россиян с удочками на противоположном берегу.

Фото Медета Медресова

— Да так, через берег поздороваемся, перекинемся словечками и дальше рыбачим, — сказал мужчина.

Чтобы пройти к реке, нужно пролезть через ограждение из колючей проволоки. Но это не останавливает детишек. Для них чистая вода и песчаный пляж в зарослях кустарников и деревьев — излюбленное место для купания. В речке самодельными буйками из пластиковых бутылок очерчено место для купания — дальше заплывать не стоит.

Фото Медета Медресова

В Шынгырлау мы побывали в музее, где очень удивили экспонаты послевоенных лет и даже рабочий патефон, который проигрывает пластинку с военными песнями. В здании также отведён уголок для показа казахских национальных предметов быта и одежды. На витрине красуются костюмы разных народов. Представлена не менее интересная экспозиция из фотографий флоры и фауны, чучела обитающих животных этого края. На стене картины с изображениями семи чудес Чингирлауского района, которые стоит посетить гостям: курганы Елекшар, гора Торыатбас, река Елек, гора Қыземшек, дерево Шоқайтерек, песчаные долины Аққұм и водопад Сарқырама.

Фото Медета Медресова

После небольшой прогулки по аллее мы зашли в один из супермаркетов. Ассортимент предоставленной продукции приятно удивил. На полках есть всё, в том числе и молочная продукция местных крестьянских производителей. А цены нисколько не отличаются от уральских. Трудно сказать, что в приграничном посёлке больше продукции российского производства.

Фото Медета Медресова

После мы отправились в соседнее село, в 12—километрах от административного центра. Сюда уже третий год проводят центральный водопровод. Посёлок газифицированный. Около семидесяти дворов. Он также расположен вдоль казахстанско-российской границы. Шоктыбай с Россией разделяет река Илек, на другом берегу — поселок Озерки Илекского района Оренбургской области.

Фото Медета Медресова

Поселок Шоктыбай небольшой, но в нем есть и клуб, и библиотека, и школа, и мини-центр для малышей. Школа оснащена всем необходимым. Работники клуба отметили, что у них проходят концерты, приуроченные к праздникам, а вот дискотеки для бывают редко, только во время каникул. Сельчане говорят, что молодёжь разъехалась: кто учиться, кто работать.

Фото Медета Медресова

Мы поговорили с местным жителем — 80-летним Габделхалыком Машгуловым. Он прожил в этом районе всю свою жизнь. Мужчина работал в своё время трактористом и скотником. У него с супругой Гулбаршин восемь детей. Они учились в одной школе, были одноклассниками. Позже создали семью.

Житель села Габделхалык Машгулов. Фото Медета Медресова

— Раньше с россиянами тесно дружили, ходили друг к другу в гости, границу пересекали без проблем. Берёшь пропуск на два дня и идёшь. Правда обязан вовремя вернуться. Там и родственники, и друзья. Так было хорошо. Уже лет 15 как всё изменилось, — с грустью говорит мужчина.

Он считает, что раньше было общаться с российскими соседями намного проще, чем сейчас.

Фото Медета Медресова

— У нас красивый край, живописная природа. Никогда не было желания переехать. Правда жить стало сложнее, продукты дорогие. Что дальше будет, никто не знает. Работы в селе совсем нет, люди выживают за счёт своего подворья. Мои сыновья работают вахтовым методом. Мы раньше работали и были хорошие возможности, главное не ленись и в селе можно было прожить. Я один работал в семье, пока дети не выросли и не выучились, — рассказывает Габделхалык. — Зимой у нас проблемы с дорогой, не проехать. Всё расчищают тракторами. Но бывает по три дня всё в снегу. Думаешь, лишь бы не заболеть в это время. А так проблем с медициной нет.

Его дочь дочь вышла замуж за россиянина. Габделхалык рассказывает, что в гости она приезжает не часто, всё-таки ехать нужно в объезд. Сейчас границу просто так через реку не пересечёшь, только через пограничный пункт.

Ни пандемия, ни война не изменили уклад жизни сельчан. О войне они говорят, что это политика, в которой ничего не понимают. Правда, у некоторых из них родственники (бОльшая часть — мужчины) уехали из России. И хоть и находятся они в Казахстане, но для жизни выбрали большие города.

— Не знаю, что между ними (между Россией и Украиной – прим.автора) происходит. Всегда были братским народом. Каждый свою версию рассказывает, а мы своими глазами не видели, и не знаем кому верить, — говорит один из сельчан.

Житель села Азамат Балмуканов. Фото Медета Медресова

По дороге встретили Азамата Балмуканова. Он родился и вырос в этом селе. После школы сразу стал помогать по дому, ухаживал за парализованной матерью. Отец был участник ВОВ и рано ушёл из жизни. Мужчина говорит, что трудностей в сельской жизни никогда не испытывал. Работал скотником. А сейчас живет с сестрой и зятем.

— Тут хорошо. Есть друзья, одноклассники. Общаемся со школьной скамьи. Развожу лошадей, со всеми трудностями справляюсь, несмотря на свой маленький рост, — говорит он.

У жительницы села Айнаш Байшеркешевой в соседнем селе России осталось много подружек с молодости. Они до сих пор тесно поддерживают связь.

Жительница села Айнаш Байшеркешева. Фото Медета Медресова

— У нас многие уехали туда девчата, замуж повыходили. Есть те, кто к нам наоборот приехали жить из России. Ездим к ним в гости. Связываемся по российскому мобильному оператору, у нас прекрасно ловит российская мобильная связь. Вот виднеется вышка Мегафона. Да и у них ловит наша казахстанская связь. Проблем с общением не испытываем, — отмечает женщина.

Фото Медета Медресова

Между тем, сельчане рассказывают, что по старой и доброй традиции россияне у них закупают чай и водку местного производства. А наши очень ценят российское пиво и колбасные изделия.

Фото Медета Медресова

Фото Медета Медресова