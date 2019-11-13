Гали Искалиев о строительстве моста через Чаган: власть единолично решение принимать не будет

По строительству моста через реку Чаган будет проведено еще одно обсуждение в конце ноября. Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, передает корреспондент Елорда Инфо. - По мосту через реку Чаган. Мы планируем строить там большой микрорайон, где будет размещаться много жилых домов и организаций, поэтому мост нам нужен. К единому мнению мы не пришли еще, но идет процесс обсуждения. Был предложен один вариант – наш, но общественность его не поддержала, теперь предлагается другой вариант. В конце ноября будет еще одно обсуждение с насел