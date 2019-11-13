Гали Искалиев о строительстве моста через Чаган: власть единолично решение принимать не будет

По строительству моста через реку Чаган будет проведено еще одно обсуждение в конце ноября. Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, передает корреспондент Елорда Инфо. - По мосту через реку Чаган. Мы планируем строить там большой микрорайон, где будет размещаться много жилых домов и организаций, поэтому мост нам нужен. К единому мнению мы не пришли еще, но идет процесс обсуждения. Был предложен один вариант – наш, но общественность его не поддержала, теперь предлагается другой вариант. В конце ноября будет еще одно обсуждение с населением, на котором, я надеюсь, мы придем к единому мнению, - сказал аким области на пресс-конференции в СЦК.
Как подчеркнул глава региона, власти будут прислушиваться к мнению жителей города. - Здесь проект большой, затрагивает всех жителей города. Власть сама единолично решение принимать не будет, - заверил Гали Искалиев. Напомним, 19 октября в СОШ №35 прошли общественные слушания по поводу строительства дороги к мосту. Горожане заявили, что строительство моста в новый микрорайон Акжайык может нанести непоправимый вред окружающей среде, так как по плану строители вырубят около 1500 деревьев. Кроме этого, людей волновало то, что строительство дороги может затянуться, а отдыхать в это время в парке будет невозможно. Также некоторые из-них предлагали свой вариант строительства дороги к мосту через реку Чаган, который будет вести в новый микрорайон Акжайык. В ходе слушаний выяснилось, что строительство моста будет вестись за счет средств недропользователей, а именно за счет компании КПО б.в. Люди заявили, что намерены писать письмо руководству компании с просьбой о том, чтобы они не выделяли деньги на этот проект. Люди даже провели голосование и почти 100% собравшихся проголосовали "за". Стоит отметить, что к единому мнению жители города не пришли, поэтому в скором времени должны состоятся очередные слушания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.