Женщина с мая 2017 года перестала получать пособие по инвалидности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" 30-летняя Галина БОШЕНЯТОВА в 2016 году оформили третью группу инвалидности из-за участившихся приступов эпилепсии, однако через год, когда женщина пошла к врачам продлевать инвалидность, ей заявили, что она здорова. Со слов Галины, врачи заявляют, что для получения инвалидности, она редко вызывала скорую помощь и редко ходила в больницу. -Вот буквально вчера мне назначили ВКК для того чтобы в дальнейшем определить инвалидность. Всех специалистов я прошла. Дважды лежала в больнице сначала в дневном стационаре, потом в железнодорожной больнице. Но теперь врачи задаются вопросом, почему редко вызываю скорую и приводят в пример эпилептиков, которые ежедневно это делают. Но как мне вызвать скорую, если я отключаюсь во время приступов и потом когда я уже прихожу в себя меня просто трясет. Просто некому в этот момент набрать 103 и вызвать для меня врачей. Объяснять я это устала, лежала в больнице, все мои приступы фиксировали врачи, но этого, видимо, недостаточно, - пояснила Галина. Раньше женщина жила в поселке Зачаганск и относилась к поликлинике №6, в августе 2017 года прикрепилась к поликлинике №1.  Галина жалуется на то, что ей не отдают инвалидную карточку на руки, более того, из нее не в первый раз пропадают некоторые листы. -Ну, кому нужна моя карточка, я не пойму. Прошу забрать на руки, а никто не отдает, а то что там пропадают чудесным образом предписания от врачей, это никого не волнует. Но ничего, я заново прошла все что требовалось , - отметила Галина. В доме, где сейчас живет Галина со своим пятилетним сыном, напряженная обстановка. -У нас очень натянутые отношения со свекровью, а бывший муж раньше очень часто меня избивал. Сейчас мне просто пойти некуда, все молча терплю, лишь бы не оказаться на улице с сыном, - рассказала женщина. - Одного прошу, помогите вернуть мне инвалидность. Конечно, мне сейчас помогают волонтеры и просто отзывчивые люди. Но мне нужно самой как-то жить и иметь, если не заработок, то хотя бы какую-нибудь копейку для того, чтобы покормить сына и купить необходимые лекарства. Между тем, как рассказала заместитель директора поликлиники №1 Светлана САРСЕНБАЕВА, на сегодняшний день Галина БОШЕНЯТОВА действительно прикреплена к их поликлинике. -Дело в том, что для определения инвалидной группы с заболеванием эпилепсии, необходимо утяжеление состояния по основному диагнозу, то есть учащение приступов. Они в обязательном порядке должны быть зафиксированы за определенный период времени, - пояснила Светлана САРСЕНБАЕВА. "МГ" не раз писал про историю Галины БОШЕНЯТОВОЙ. Женщина уже давно страдает эпилепсией. Она безуспешно пыталась устроиться на работу. В прошлом году в отчаянье женщина ударила своего малолетнего сына ножом, однако затем сама вызвала скорую помощь. Тогда же Галину лишили группы инвалидности. Если вы желаете помочь Галине БОШЕНЯТОВОЙ можете обратиться по номеру телефона 8(747) 487-35-60. Женщина примет любую помощь.