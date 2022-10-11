- Если отчисления есть, значит, есть реальные рабочие места. На сегодня 22,5 тысячи граждан России работают на территории Казахстана и отчисляют пенсионные взносы. Из них с начала этого года трудоустроились 8 000 человек. В основном они пришли в сферу услуг, это 72%. В промышленности работают 16%, в строительстве – около 9%, в сельском хозяйстве – 2%. Среди профессий основные – это бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, продавцы. Есть лица, которые занимаются перевозками, водители. Вот примерный топ-5 профессий, – сказала министр.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщила министр труда и социальный защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства.При этом, министерство не видит большой конкуренции российских работников с казахстанскими. В сфере услуг, по словам главы Минтруда, заработная плата у казахстанцев и россиян одинаковая.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.