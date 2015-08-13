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Социум Экономика

Гендиректор ТОО «Батысэнергоресурсы»: «Если не повышать тариф, то мы останемся без света»

Сегодня, 13 августа, ТОО «Батысэнергоресурсы» провело общественные слушания по поводу повышения тарифа на свет, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На встречу с населением пришли гендиректор ТОО «Батысэнергоресурсы» Снежана ИМАШЕВА и руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции ЗКО Валихан РАЗОВ. Нужно отметить, что еще до начала проведения слушаний сидящие в зале подняли плакаты с надписями «Нет росту тарифов», «Позор властям за такие тарифы», «Мы пришли на общественные слушания, чтобы не прийти к Майдану». Снежана ИМАШЕВА объяснила,
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Гендиректор ТОО «Батысэнергоресурсы»: «Если не повышать тариф, то мы останемся без света»
Сегодня, 13 августа, ТОО «Батысэнергоресурсы» провело общественные слушания по поводу повышения тарифа на свет, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
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 На встречу с населением пришли гендиректор ТОО «Батысэнергоресурсы» Снежана ИМАШЕВА и руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции ЗКО Валихан РАЗОВ. Нужно отметить, что еще до начала проведения слушаний сидящие в зале подняли плакаты с надписями «Нет росту тарифов», «Позор властям за такие тарифы», «Мы пришли на общественные слушания, чтобы не прийти к Майдану». Снежана ИМАШЕВА объяснила, почему ТОО «Батысэнергоресурсы» вынуждено просить повышения тарифа. — Та электроэнергия, которую получает потребитель, дает нам производитель, — пояснила ИМАШЕВА. — Производителей несколько, среди них МАЭК, РАО ЕЭС и КПО б.в. Самый дешевый поставщик — это КПО б.в., остальные поставляют электроэнергию по цене от 8 до 12 тенге. Далее электроэнергия идет до транспортировщика и только потом доходит до потребителя. Роль «Батысэнергоресурсы» — организовать весь процесс подачи электроэнергии от производителя до потребителя. Из тех денег, что мы получаем от населения, львиную долю получают производители, 35% транспортировщики и мы для снабжения оставляем себе 3,5%. Гендиректор ТОО объяснила, что повышение тарифа — вынужденная и временная мера. Связана она с тем, что на КПО б.в. 1 июня произошел взрыв трансформатора, а именно с него наша область получала электричество по относительно низкой цене. Теперь объемы подачи сократились, ТОО вынуждено закупать электроэнергию у других поставщиков по более высокой цене. Однако людей такие аргументы не устраивают. Из зала посыпались возмущения, почему на слушаниях не присутствуют депутаты, а также представители КПО б.в. Сидящие в зале были возмущены тем, что тариф на свет поднимают за год второй раз. — Зачем вообще существует «Батысэнергоресурсы», — задал вопрос житель Зеленовского района Болат БИСЕНГАЛИЕВ. — Зачем вы занимаете такое помещение, получаете высокую зарплату. Пусть деньги собирает та компания, которая подает нам электроэнергию. Потому что у них расходы большие — аренда помещения, зарплата, большой штат сотрудников. В свою очередь Валихан РАЗОВ ответил, что снабженческая надбавка составляет 0,45 тенге, то есть это полное содержание ТОО «Батысэнергоресурсы». — При повышении тарифа нашим департаментом повышение снабженческой надбавки не предусматривается, — разъяснил РАЗОВ. — Хотя заявка была подана — мы против. Увеличивать зарплату и еще какие-то траты мы не будем. Здесь мы обсуждаем вопрос повышения цены на электроэнергию в связи с ЧС на КПО б.в. К тому же Валихан РАЗОВ объяснил, что государство оказывает помощь, нужно лишь прийти с этим вопросом в областной или городской отдел соцзащиты. Из зала также поступило предложение, чтобы ТОО не повышало цену, а все свои издержки перекрывало прибылью. На что Снежанна ИМАШЕВА ответила, что предприятие никакой прибыли не имеет. Более того, оно сейчас работает в убыток себе. По словам ИМАШЕВОЙ, у предприятия 73 млн тенге убытка из-за введения дифференцированного тарифа. На вопрос, зачем же он тогда нужен, ИМАШЕВА ответила, что это нужно для экономии. Также был затронут вопрос, почему рубль падает, а цена на электроэнергию, поставляемую россиянами, нет. — Из-за падения рубля экономия составляет 50 млн тенге, а наш убыток — 600 млн, — резюмировала ИМАШЕВА. Нужно отметить, что сидящие в зале были согласны на отключение света, но никак не на повышение тарифа. О том, на сколько поднимется тариф, станет известно 28 августа. Но руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции ЗКО Валихан РАЗОВ пообещал, что поднять его на 26% они не позволят. Напомним, 7 июля руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции ЗКО Валихан РАЗОВ сообщил о том, что ТОО «Батысэнергоресурсы» запросило повышение тарифа на электроэнергию на 25%. Директор ТОО «Батысэнергоресурсы» Снежана ИМАШЕВА объяснила, что это вынужденная мера и связана она с аварией на КПО б.в., которая произошла 5 июня. В результате аварии сгорел трансформатор, который поставлял электроэнергию для жителей ЗКО по недорогой цене.
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 4ZtIw9kwEcc Фото и видео Ербола АМАНШИНА
повышение свет тариф

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