Гендиректор ТОО «Батысэнергоресурсы»: «Если не повышать тариф, то мы останемся без света»

Сегодня, 13 августа, ТОО «Батысэнергоресурсы» провело общественные слушания по поводу повышения тарифа на свет, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». На встречу с населением пришли гендиректор ТОО «Батысэнергоресурсы» Снежана ИМАШЕВА и руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции ЗКО Валихан РАЗОВ. Нужно отметить, что еще до начала проведения слушаний сидящие в зале подняли плакаты с надписями «Нет росту тарифов», «Позор властям за такие тарифы», «Мы пришли на общественные слушания, чтобы не прийти к Майдану». Снежана ИМАШЕВА объяснила,