По факту смерти выпускницы в ЗКО проводится досудебное расследование

Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили в пресс-службе акима ЗКО. - Был зарегистрирован случай попытки суицида в с. Подстепное Теректинского района ЗКО. Девочка скончалась по пути в больницу. По факту начато досудебное расследование. Однако утверждать, что причиной является образовательный грант, нельзя до точного установления. После окончания расследования будут официально озвучены итоги, - рассказали в пресс-службе акима ЗКО. Напомним, 11 августа выпускница Подстепновской казахской школы покончила с собой. Ее мама рассказала, что незадолго до этого дочь долго искала себя в списка