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Происшествия Социум

По факту смерти выпускницы в ЗКО проводится досудебное расследование

Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили в пресс-службе акима ЗКО. - Был зарегистрирован случай попытки суицида в с. Подстепное Теректинского района ЗКО. Девочка скончалась по пути в больницу. По факту начато досудебное расследование. Однако утверждать, что причиной является образовательный грант, нельзя до точного установления. После окончания расследования будут официально озвучены итоги, - рассказали в пресс-службе акима ЗКО. Напомним, 11 августа выпускница Подстепновской казахской школы покончила с собой. Ее мама рассказала, что незадолго до этого дочь долго искала себя в списка
gorod
По факту смерти выпускницы в ЗКО проводится досудебное расследование
Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили в пресс-службе акима ЗКО.
dvd
dvd
 - Был зарегистрирован случай попытки суицида в с. Подстепное Теректинского района ЗКО. Девочка скончалась по пути в больницу. По факту начато досудебное расследование. Однако утверждать, что причиной является образовательный грант, нельзя до точного установления. После окончания расследования будут официально озвучены итоги, - рассказали в пресс-службе акима ЗКО. Напомним, 11 августа выпускница Подстепновской казахской школы покончила с собой. Ее мама рассказала, что незадолго до этого дочь долго искала себя в списках абитуриентов, получивших образовательный грант. Узнав, что не поступила, девочка сильно расстроилась и совершила суицид.
суицид досудебное расследование

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