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Геннадий Головкин нокаутировал американца Вилли Монро

Вечером 16 мая (утром 17 мая по времени Астаны) в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоялся бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем кубинского происхождения Вилли Монро-младшим, сообщает Тengrinews.kz. Геннадий Головкин нокаутировал Вилли Монро-младшего в шестом раунде. © twitter.com/HBOboxing Казахстанский боксер одержал победу нокаутом в шестом раунде. Во втором раунде казахстанец дважды отправлял соперника в нокдаун. В третьем раунде казахстанец планомерно наращивал свое преимущество, но пропустил не
Marat
Геннадий Головкин нокаутировал американца Вилли Монро
Вечером 16 мая (утром 17 мая по времени Астаны) в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоялся бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем кубинского происхождения Вилли Монро-младшим, сообщает Тengrinews.kz.
Геннадий Головкин нокаутировал Вилли Монро-младшего в шестом раунде. © twitter.com/HBOboxing
Геннадий Головкин нокаутировал Вилли Монро-младшего в шестом раунде. © twitter.com/HBOboxing
 Геннадий Головкин нокаутировал Вилли Монро-младшего в шестом раунде. © twitter.com/HBOboxing Казахстанский боксер одержал победу нокаутом в шестом раунде. Во втором раунде казахстанец дважды отправлял соперника в нокдаун. В третьем раунде казахстанец планомерно наращивал свое преимущество, но пропустил несколько ощутимых ударов. В шестом раунде американец капитулировал после очередного нокдауна. Поединок прошел на обновленной 17-тысячной арене "Форум". В прямом эфире бой транслировался по телеканалу "Казахстан", а также телеканалу "Россия-2". Ниже полное видео поединка. Для Геннадия Головкина этот бой стал 33-м на профессиональном ринге. Во всех предыдущих поединках Геннадий Головкин одержал победы, причем в 29 из них и в 19 подряд он уходил с ринга досрочно. В этом противостоянии букмекеры отдавали явное преимущество Головкину, ставки на которого принимались из расчета 1,01, тогда как коэффициент на победу Монро составлял 17. Между тем, ранее руководство WBC заявляло, что чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе Геннадий Головкин после боя с американцем Вилли Монро-младшим должен претендовать на полновесный титул Всемирного боксерского совета. В случае победы в этом поединке он будет обязан встретиться с победителем боя между Мигелем Котто и Саулем Альваресом, если он состоится. cS5gmvDxBOk Фото с сайта Tengrinews.kz

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