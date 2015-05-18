Геннадий Головкин нокаутировал американца Вилли Монро

Вечером 16 мая (утром 17 мая по времени Астаны) в Инглвуде (штат Калифорния, США) состоялся бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем кубинского происхождения Вилли Монро-младшим, сообщает Тengrinews.kz. Геннадий Головкин нокаутировал Вилли Монро-младшего в шестом раунде. © twitter.com/HBOboxing Казахстанский боксер одержал победу нокаутом в шестом раунде. Во втором раунде казахстанец дважды отправлял соперника в нокдаун. В третьем раунде казахстанец планомерно наращивал свое преимущество, но пропустил не