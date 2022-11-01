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Социум

Гибель двухмесячного ребёнка в больнице расследуют полицейские в ЗКО

Малышка умерла через 10 минут после введения антибиотика, передаёт телеканал Astana. Иллюстративное фото из архива "МГ" Отец Айши Уринбаевой вспоминает, что малышка долго плакала и родители вызвали скорую помощь. В больнице дежурный врач взял анализы, сделал рентген и по снимку диагностировал пневмонию. Пришедший педиатр назначит укол. - Сделали укол, антибиотик. Через 10 минут она скончалась. Она была здоровым ребёнком. Они не считают себя виноватыми, потому что по первоначальной экспертизе не было пневмонии, они поставили несколько диагнозов, сначала сказали порок сердца. Такого не было, они
Дана Рахметова
Гибель двухмесячного ребёнка в больнице расследуют полицейские в ЗКО
Малышка умерла через 10 минут после введения антибиотика, передаёт телеканал Astana.
В Атырауской области 722 семейные пары находятся в очереди на ЭКО
В Атырауской области 722 семейные пары находятся в очереди на ЭКО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Отец Айши Уринбаевой вспоминает, что малышка долго плакала и родители вызвали скорую помощь. В больнице дежурный врач взял анализы, сделал рентген и по снимку диагностировал пневмонию. Пришедший педиатр назначит укол.
- Сделали укол, антибиотик. Через 10 минут она скончалась. Она была здоровым ребёнком. Они не считают себя виноватыми, потому что по первоначальной экспертизе не было пневмонии, они поставили несколько диагнозов, сначала сказали порок сердца. Такого не было, они поставили анафилактический шок, потом сказали от газов, а потом сказали они ещё, что уронили мы ребёнка, - говорит отец девочки Еламан Уринбаев.
Главный врач больницы района Байтерек заверяет, что пробу на аллергическую реакцию сделали как положено, но покраснения не было. А после укола ребёнок сразу посинел.
- Ставят кардиомеголию, увеличение сердца. Они видят там картину тампонады рентгенологической, когда вскрытие проводили, там пневмонии нет, думали, может какая-то молниеносная форма, вирусная какая-то, этого нет. Непонятно откуда кровь в оболочке сердца, литературу смотрят, неясный случай, до сих пор пока ещё у нас нет результатов, - прокомментировал главврач Темур Мусагалиев.
Смерть младенца расследуют полицейские, они назначили ряд экспертиз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ЗКО ребенок укол

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