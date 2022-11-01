Гибель двухмесячного ребёнка в больнице расследуют полицейские в ЗКО

Малышка умерла через 10 минут после введения антибиотика, передаёт телеканал Astana. Иллюстративное фото из архива "МГ" Отец Айши Уринбаевой вспоминает, что малышка долго плакала и родители вызвали скорую помощь. В больнице дежурный врач взял анализы, сделал рентген и по снимку диагностировал пневмонию. Пришедший педиатр назначит укол. - Сделали укол, антибиотик. Через 10 минут она скончалась. Она была здоровым ребёнком. Они не считают себя виноватыми, потому что по первоначальной экспертизе не было пневмонии, они поставили несколько диагнозов, сначала сказали порок сердца. Такого не было, они