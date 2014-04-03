Фото с сайта articles.gazeta.kz Фото с сайта articles.gazeta.kz Председатель финпола Рашид Тусупбеков на совещании по вопросам соблюдения режима моратория и невмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса предупредил подчиненных о наказании за необоснованные проверки, сообщает NUR.KZ. Об этом говорится в сообщении Агентства финансовой полиции. Рашид Тусупбеков отметил: "Что касается вступающего в действие моратория, то все должны знать, что процедура назначения проверок изменилась в корне". Теперь регистрация инициативных рапортов допускается только с согласия начальника департамента, при условии проведения полного комплекса негласных оперативно-розыскных мероприятий в рамках дел оперативного учета с применением системы управления рисков. При наличии лишь веских оснований, свидетельствующих о совершении преступлений субъектами бизнеса, начальники Департаментов должны лично ходатайствовать о назначении проверки и нести за это персональную ответственность. Все проверки, назначаемые через государственные контрольно-надзорные органы по возбужденным уголовным делам, подлежат согласованию с Председателем Агентства и Генеральной прокуратурой. Тусупбеков предупредил личный состав финансовой полиции: "если выяснится, что инициированная вами проверка будет безосновательной, наказаны будут все, кто согласовал данное решение". Напомним, 2 апреля вступил в силу мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в Казахстане.