Фото с сайта gordonua.com
«Ось зла» поддержала отделение Крыма от Украины, сообщает Lenta.ru.
27 марта Генеральная ассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию, признающую результаты референдума по отделению Крыма и Севастополя от Украины нелегитимными. «Референдум, не имея законной силы, не может быть основой для любого изменения статуса Автономной республики Крым или города Севастополя», - говорится в одном из ее пунктов. Документ подтверждает также целостность Украины и призывает все государства воздержаться от попыток изменения ее границ. «За» принятие резолюции проголосовали 100 участников, «против» — 11 (включая Россию), еще 58 воздержались, а представители 24 стран вообще не пришли на заседание. Вместе с тем, результаты голосования в равной степени устроили обе конфликтующие стороны: Киев остался доволен тем, что заручился поддержкой половины мира, а Москва — возможностью это мнение проигнорировать.
Заседание Генассамблеи длилось без малого три часа. И еще до его начала было ясно, что ООН намерена осудить присоединение Крыма к России - столь откровенное перекраивание границ в XXI веке не могло найти положительного отклика у международного сообщества.
Понимая всю предсказуемость итогов и не имея возможности изменить общий исход голосования, Москва и Киев сосредоточили свои усилия на деталях, стремясь максимально склонить чашу весов в свою сторону. Киев постарался самым категоричным образом продемонстрировать Москве ее полную изоляцию. Российский же постпред Виталий Чуркин, по данным дипломатических источников, накануне голосования приложил все усилия, чтобы максимальное количество членов ООН если бы не поддержало Москву, то хотя бы не пришло на пленарную сессию.
Перед голосованием к участникам обратился исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица, который обвинил Россию в военном вторжении, аннексии Крыма и нарушении гарантий суверенитета и территориальной целостности страны, предусмотренных Будапештским соглашением 1994 года.
«В течение последнего месяца все возможные и невозможные границы международного права, которые так тщательно взращивало человечество - и в особенности данная организация, - были безжалостно растоптаны. То, что произошло в моей стране, является прямым нарушением Устава ООН», - охарактеризовал ситуацию глава украинского внешнеполитического ведомства.
Несмотря на то, что осуждающая отделение Крыма резолюция Совета Безопасности ООН была ранее заблокирована Москвой, Дещица выразил удовлетворение тем, что России не удалось «с помощью полуправды и неприкрытой лжи» склонить членов Совбеза на свою сторону. По его мнению, это наглядно демонстрирует изоляцию, в которой оказалась Россия после крымских событий
В свою очередь Виталий Чуркин назвал включение Крыма в состав РФ «воссоединением», полностью отвечающим воле жителей полуострова. «Призываем всех уважать этот добровольный выбор — как сделала это Россия, которая не могла отказать крымчанам в поддержке их права на самоопределение, в реализации их давних чаяний», - заявил он.
Российский постпред раскритиковал предложенную резолюцию, и недвусмысленно дал понять, что референдум уже сыграл свою историческую роль, а оспаривать его итоги уже поздно.
После ряда других выступлений Генеральная Ассамблея наконец приступила к голосованию.
Число союзников Москвы, как и ожидалось, оказалось невелико и предсказуемо по составу. Отделение Крыма поддержали практически все члены «оси зла» (КНДР, Белоруссия, Куба, Зимбабве и Сирия), а также Венесуэла, Боливия, Судан, Никарагуа и Армения.
Список сторонников территориальной целостности Украины выглядел убедительней. В ее защиту высказалась «большая семерка» (G7), Евросоюз (в полном составе), ряд крупных стран Азии, Латинской Америки и Африки (такие как Индонезия, Мексика и Нигерия).
Среди воздержавшихся отдельно можно выделить партнеров Москвы по блоку БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Традиционно от голосования по острым территориальным спорам воздержались и многие страны Африки и Азии, которые обычно опасаются выступать в таких конфликтах на чьей либо стороне.
По странам СНГ голосование закончилось с ничейным счетом 2:2 — открыто возразить действиям Москвы решились только Баку и Кишинев, а не менее открыто согласиться — уже упомянутые Минск и Ереван. Мотивы обеих сторон очевидны: Азербайджан и Молдавия имеют на своей территории неурегулированные территориальные конфликты (в Нагорном Карабахе и Приднестровье), и не намерены поощрять собственных сепаратистов. Белоруссия и Армения, в свою очередь, тесно связаны с Россией Таможенным союзом и другими интересами.
Остальные страны бывшего СССР, входящие в СНГ, либо воздержались от голосования (Казахстан и Узбекистан), либо проигнорировали заседание в целом (Таджикистан, Киргизия и Туркмения).
Трактовать результаты заседания вчерашней Генассамблеи можно по-разному — в зависимости от того, как считать. Можно сказать, что мнения разделились практически поровну: число противников отделения Крыма от Украины едва перевалило за половину - поддержали Киев лишь 100 из 197 участников. С другой стороны, если учесть, что 24 члена вообще не пришли на заседание, а 58 предпочли воздержаться от поддержки той или иной стороны, победа Киева выглядит намного более убедительной. Наконец, если сравнивать только голоса «за» и «против», то выходит, что число активных сторонников действий России (тех, кто голосовал против резолюции) без малого в 10 раз меньше их оппонентов.
«Я очень доволен итогами голосования. 100 членов «за», всего 11 «против» — это значит, что подавляющее большинство стран-участниц поддерживает данную резолюцию», - заявил после голосования Андрей Дещица. По его словам, теперь Киев намерен добиваться от международного сообщества более явных и конкретных действий в отношении России. Украинские власти также надеются, что резолюция сыграет роль сдерживающего фактора и заставит Москву воздержаться от военной интервенции на восток Украины.
С другой стороны, победа Киева носит больше имиджевый характер - резолюция Генассамблеи (в отличие от аналогичных решений Совета Безопасности) является, по сути, лишь рекомендацией. А значит, Москва имеет право (и обязательно им воспользуется) проигнорировать положения документа.
Постпред РФ при ООН Виталий Чуркин остался доволен результатами. Или, по крайней мере, сделал вид, что доволен. Он, в частности, поспешил заявить, что слухи об изоляции Москвы оказались несколько преувеличены, и обвинил западные страны в давлении на участников голосования.
«Вероятно, тактика давления, которой пользуются наши западные коллеги, возымела подобное воздействие, и некоторые страны голосовали, что называется, скрепя сердце, о чем они нам говорили и жаловались на то большое давление, которое на них было оказано. Но тем не менее, мне кажется, результат вполне для нас хороший. В общем-то, определенную моральную и политическую победу мы одержали», - подчеркнул российский дипломат.
В свою очередь, в МИД РФ сочли резолюцию «контрпродуктивной инициативой». «Широкий разброс позиций государств — членов ООН, большое число воздержавшихся и не присутствовавших на голосовании стали красноречивым свидетельством неприятия однобокой трактовки происходящих на Украине событий», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.