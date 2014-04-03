Идея партийцев – привлечь молодежь к уважению старшего поколения. - Нередко видим, как в общественном транспорте молодые люди сидят, не обращая внимание на рядом стоящих взрослых. Все дело в воспитании. Мы должны с раннего возраста воспитывать в наших детях уважение к старшим, немощным, беременным женщинам. Думаю, если они уступят место и проедут несколько остановок стоя, это не составит труда. А для пожилых это будет данью уважения. Собственно, это касается не только ситуации в автобусах. Нужно везде стараться замечать представителей взрослого поколения, тем, кому нужна помощь, и всячески этому содействовать, - рассказал. В течение нескольких дней представители партии проводили встречи в учебных заведениях, встречаясь с молодежью и разъясняя им простые истины – забота о взрослых, это твое будущее. В завершении акции партийцы проехались по нескольким маршрутам городского общественного транспорта. В автобусах расклеивались плакаты с надписью «Я уступаю место старшим!», «Я уважаю свое будущее!». Тем, кто уступал место старшим, даже вручали небольшие подарки.