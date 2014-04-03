Иллюстративное фото с сайта nnm.me Иллюстративное фото с сайта nnm.me Парламент принял закон, запрещающий простым гражданам Казахстана владеть травматическим оружием. Парламент Казахстана принял поправки в закон "Об органах внутренних дел", предусматривающие запрет на владение травматическим оружием для гражданского населения республики, сообщает корреспондент агентства "Новости-Казахстан" из парламента. "Изъять нужно (у населения травматику), оставить шоковое и газовое оружие", - говорил ранее министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, выступая на пленарном заседании мажилиса (нижняя палата парламента. МВД предлагает изъять из гражданского оборота травматическое оружие и перевести его в разряд служебного, дать разрешение применять оружие без предупреждения полицейским республики при посягательстве на их жизнь, а также обязать сотрудников правоохранительных органов зачитывать права задержанных. Вопрос изъятия травматики из гражданского оборота вызвал множество споров в обществе. Согласно социологическому опросу, половина опрошенных казахстанцев, выступает за сохранение права на использование травматики. МВД настаивает, что изъятие травматики позволит снизить криминогенную обстановку в республике. Однако представители ассоциации торговцев оружия Казахстана в свою очередь утверждают, что легальный оборот оружия на криминальную обстановку не влияет. Помимо этого законом закрепляется право на приобретение оружия правоохранительными органами, а также на применение сотрудниками органов внутренних дел наряду с огнестрельным оружием иного оружия. Для обеспечения безопасности граждан в период организации и проведения массовых мероприятий закрепляется компетенция местных исполнительных органов на установление ограничения реализации продукции в стеклянной таре при проведении мероприятий. Закон передан на подпись президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, закон будет считаться вступившим в силу после подписания его главой государства и публикацией в официальных СМИ.