Кадр из клипа "Девушка ТП" Кадр из клипа "Девушка ТП" Креативные актюбинцы сняли клип об особеностях фотографий современных девушек в социальных сетях, пишет газета "Диапазон". В ходе съемок клипа "Девушка TP" (Typycal Photographer) ребята пародировали манеру девушек фотографироваться даже в мебельном бутике и туалете. А также ходили с табличкой "Лайкни аву!", "Заранее спс=)". "Сейчас в социальных сетях многие девушки ведут себя глупо. Песню мы назвали "Девушки ТП", есть популярная и грубая расшифровка этой аббревиатуры, но в нашем случае это Typycal Photographer (типичный фотограф). Песня посвящается "гламурным кисам", тем, кто фотографируется в нелепых позах перед зеркалом на телефон, сделав губки "уточкой", - рассказал автор клипа студент академии кино и ТВ Тулеген Кенесов. По словам Кенесова, клип был снят в стиле Stop Motion. "По сюжету у меня в руке появляется айфон, на голове платочек, и я превращаюсь в ТП. Начинаю фотографироваться с букетами роз, в полотенце, надуваю щечки и всячески кривляюсь. Мы сделали около 1 000 кадров в разных общественных местах нашего города. Кроме того, мы провели выставку фотографий. Рамочки повесили свободно в воздухе с помощью надувных шаров. Каждая рамка по цвету символизирует соцсеть. В музыку мы ввели битбокс и звуки из соцсетей. А каждое фото - это небольшая история, которая "оживает" в клипе", - объяснил Тулеген Кенесов. Отметим, что это не первый клип Тулегена Кенесова. Ко Дню святого Валентина парень снял клип "Парень Бешпармак". Клип является пародийной кавер версией на песню "Девушка Кампит" Ануара Нурпеисова и группы Wi-Фирс.