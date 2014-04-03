Фото с сайта www.golos-ameriki.ru
Пекин максимально выгодно для себя использовал события на Украине, сообщает Lenta.ru.
Китай дважды отказался выбрать в ООН сторону в конфликте, развернувшемся вокруг Крыма. В первый раз это произошло 15 марта, когда Совбез ООН пытался «наказать» Россию санкциями. 27 марта во время голосования на Генеральной ассамблее (ГА) ООН в поддержку территориальной целостности Украины представитель КНР вновь воздержался. Стабильный нейтралитет был оценен руководством России, да и самому Пекину принес немалую пользу.
В целом, Китаю свойственно подобное поведение: Пекин старается не вмешиваться в геополитические игры, не касающиеся его непосредственно. Однако есть ряд обстоятельств, говорящих о том, что в данном случае китайское «воздержание» равнозначно поддержке действий России в отношении Крыма.
В свое время Дэн Сяопин сформулировал суть внешней политики Пекина, использовав всего 24 иероглифа. Среди заветов товарища Дэна были и такие: «выжидать в тени», «вести себя скромно», «никогда не претендовать на лидерство». Следуя мудрым наставлениям архитектора реформ, Китай, будучи постоянным членом Совбеза ООН, старался не конфликтовать с остальными участниками этого клуба. А если и выступал против каких-то санкционных резолюций, то вместе с Россией, перекладывая на нее необходимость вести дипломатические баталии с западными странами.
Однако в данном случае речь шла уже не о санкциях против, допустим, зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе (Москва и Пекин дружно ветировали этот проект в 2008 году), а о самой России. Как поступить, когда объектом давления становится тот, в чьем фарватере ты привык следовать? С такой коллизией КНР столкнулась впервые.
Ситуация осложняется тем, что Китай имеет собственные проблемы с Тайванем. И хотя отношения Пекина и Тайбэя в последнее время заметно улучшились, руководство материкового Китая по-прежнему официально считает Тайвань 21-й провинцией КНР. А ведь в составе Китайской Народной Республики есть еще такие проблемные регионы, как Тибет и Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР). Причем, если независимость Тибета отстаивается преимущественно мирными методами, то уйгурские сепаратисты регулярно устраивают теракты. Примером может послужить взрыв на площади Тяньаньмэнь, организованный уйгурами осенью прошлого года. Так что одобрять действия крымчан, а значит, и поддерживать Россию в этом вопросе, Пекину не с руки.
Вскоре после референдума в Крыму в китайской англоязычной газете The Global Times вышла статья, содержавшая следующий пассаж: «Безоговорочная поддержка российской военной агрессии на Украине не оправдала бы доверия к проверенному временем дипломатическому принципу невмешательства Китая и позволила бы иностранным державам вмешаться во внутренние дела Китая в связи с ситуацией в таких его западных регионах, как Синьцзян и Тибет, где существуют этническая напряженность и сепаратистские движения. Одобрение Китаем отделения Крыма от Украины через референдум было бы лицемерием, так как сам Китай ввел в 2005 году закон о запрете выхода территорий из состава государства. Этот закон может позволить применение военной силы против Тайваня в случае, если тот провозгласит независимость от Китая через референдум или другие официальные процедуры».
На этом можно было бы поставить точку, решив, что во время голосований и в Совбезе, и на Генассамблее ООН Китай воздержался лишь из уважения к России, имеющей статус его стратегического союзника. И, разумеется, ни о какой поддержке действий Москвы на украинском направлении речи идти не может. Однако есть целый ряд обстоятельств, говорящих о том, что тут все отнюдь не так просто.
Для начала стоит напомнить, что Владимир Путин в выступлении, посвященном присоединению Крыма, особо поблагодарил Пекин. «Мы с благодарностью относимся ко всем, кто с пониманием подошёл к нашим шагам в Крыму, признательны народу Китая, руководство которого рассматривало и рассматривает ситуацию вокруг Украины и Крыма во всей ее исторической и политической полноте», - заявил российский президент.
В схожем ключе недавно высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Наши контакты с китайскими партнерами показывают, что они не просто понимают законные интересы Российской Федерации во всей этой истории, но и то, что у нас с ними идентичное понимание первоначальных причин нынешнего глубокого кризиса на Украине. Это не вызывает сомнений», - заявил глава МИД в интервью Сергею Брилеву.
А в уже упомянутой The Global Times вышла еще одна публикация, касающаяся поддержки действий России в отношении Крыма. Заголовок был весьма красноречивым: «Поддержать Россию — в интересах Китая». Вкратце суть ее такова: КНР не может открыто выступить на стороне Москвы, поскольку это противоречило бы принципу «выжидать в тени». Однако общественное мнение граждан республики должно быть целиком на стороне России, поскольку «украинский вопрос давно уже вышел за пределы внутренних дел какой-либо страны». По сути, говорится в статье, речь идет о глобальных процессах, касающихся непосредственно КНР. «Сегодня только Россия и Китай действительно образуют друг для друга стратегический буфер, делающий возможным возрождение наших государств. Если Россия, возглавляемая Путиным, падет под натиском Запада, это будет тяжелейшим ударом по нашим стратегическим интересам», - утверждается в заметке.
The Global Times, в отличие от хорошо всем известной газеты «Жэньминь Жибао», не является официальным рупором Компартии Китая. Однако именно ей руководство КНР нередко доверяет донести определенный месседж до зарубежной аудитории. Тем более что статья «Поддержать Россию - в интересах Китая» вышла как редакционная, а значит, изложенные в ней мысли нельзя считать чьим-то частным мнением.
Еще более показательна заметка, выпущенная китайским государственным информационным агентством «Синьхуа». «От Косово до Южной Осетии, а также от Коморов до Крыма, западные страны применяют двойные стандарты в международных делах, исходя лишь из собственных интересов. Один и тот же факт, например, провозглашение независимости, Запад оценивает всегда по-разному - иногда называет это «национальным самоопределением», если развитие событий отвечает его интересам, а если нет - осуждает подобные шаги как "сепаратистскую деятельность". Такие действия отдельных государств Запада напоминают "раздвоение личности", и им трудно заслужить доверие международного сообщества», - говорится в этой статье.
А еще председатель КНР Си Цзиньпин, в отличие от многих западных лидеров, не стал бойкотировать Олимпиаду в Сочи. Напротив, поездка в этот российский город стала его первым зарубежным вояжем в нынешнем году. К слову, именно Россия стала первой страной, которую в прошлом году товарищ Си посетил в качестве главы государства.
И, наконец, буквально на днях китайский лидер провел встречу с Бараком Обамой. На нее американская сторона возлагала большие надежды, связанные с возможностью добиться от Пекина изменения отношения к крымскому вопросу. Однако эти надежды остались несбывшимися. Выслушав аргументы американского президента, Си Цзиньпин лишь констатировал, что занятая Китаем позиция по Украине «справедлива и объективна», а значит, пересмотру не подлежит.
Похоже, Китай максимально выгодно для себя использовал события на Украине. С одной стороны, отказавшись официально поддержать Россию, Пекин сохранил возможность вести business as usual как с западными партнерами, так и с новыми киевскими властями. С другой - оказанная Москве неофициальная поддержка укрепила и без того достаточно теплые отношения России и Поднебесной. На практике это будет означать, что тянущиеся уже много лет переговоры по российско-китайским экономическим и военно-техническим проектам, вероятно, наконец форсированно завершатся. На май намечен визит Владимира Путина в КНР. Не исключено, что к этой поездке будут подготовлены контракты по поставкам в Китай российского газа и истребителей Су-35С.