Иллюстративное фото с сайта www.metronews.ru
В среду в Казахстане ушел в отставку 8 Премьер-министр РК Серик Ахметов, который задержался в кресле главы Кабмина всего чуть больше полутора лет (с 24 сентября 2012 по 2 апреля 2014 ). Редакция Zakon.kz решила напомнить о его деятельности и его предшественниках.
Российские СМИ назвали Серика Ахметова лично преданным президенту чиновником. Выходец из родной Нурсултану Назарбаеву Караганды, он успел пройти все ступени партийно-советской номенклатуры, от токаря и комсомольского активиста до партийного руководителя и вице-премьера, успев стать при этом доктором экономических наук. За Сериком Ахметовым закрепился имидж премьера-технократа, хозяйственника, производственника, который планомерно решает поставленные задачи.
Самым ярким Премьер-министром стал Карим Масимов, он же просидел на этом месте и дольше всех с 10 января 2007 - 24 сентября 2012, именно ему приписывают значительные заслуги в выстраивании сотрудничества с Россией в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Дольше всех прослужил премьер-министром Казахстана Карим Кажимканович Масимов, а именно 5 лет 8 месяцев 14 дней. Меньше всех – Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, а именно 1 год 4 месяца 14 дней.
К.Масимов также запомнился тем, что успешным проведении экономической стратегии в годы мирового финансового и экономического кризиса и тем, что гораздо раньше своего ровесника, нынешнего российского премьера Дмитрия Медведева, активно ввел в свой личный обиход "Твиттер", "Фейсбук" и прочие новомодные средства коммуникации.
Среди премьеров - "долгожителей" и Касым Жомарт Токаев. Как пишут в СМИ его дипломатичность и такт , сформировали ему имидж наиболее удобной и компромиссной фигуры в казахстанской элите, идеально подходящей на роль формального преемника Нурсултана Назарбаева.
Кроме того, он автор концепции «казахстанской внешнеполитической многовекторности».
Имангали Тасмагамбетов, который всего год занимал пост главы Кабмина тем не менее запомнился казахстанцам своей принципиальностью и умением брать на себя ответственность за принимаемые решения. Как считают многие казахстанцы он по сей день остается одним из наиболее влиятельных представителей элиты в Астане.
Нурлан Балгимбаев, Даниал Ахметов и Сергей Терещенко уже вышли из формата активной казахстанской политики: Даниал Ахметов, после продолжительной опалы, получил достаточно значимую позицию в Евразийской экономической комиссии, а Нурлан Балгимбаев и Сергей Терещенко давно ушли в бизнес-среду.
В целом за все время, прошедшее с момента обретения республикой государственной независимости до утверждения Серика Ахметова 24 сентября 2012 года в качестве нового премьер-министра, на должности главы ее правительства находились 7 человек. Вот их список:
ТЕРЕЩЕНКО Сергей Александрович
с 16 октября 1991 года по 14 октября 1994 года;
КАЖЕГЕЛЬДИН Акежан Магжанович
с 14 октября 1994 года по октябрь 1997 года;
БАЛГИМБАЕВ Нурлан Утепович
с 10 октября 1997 года, переназначен 21 января 1999 года по 1 октября 1999 год;
ТОКАЕВ Касымжомарт Кемелевич
с 1999 года по 28 января 2002 года;
ТАСМАГАМБЕТОВ Имангали Нургалиевич
с 28 января 2002 года по 11 июня 2003 года;
АХМЕТОВ Даниал Кенжетаевич
с 13 июня 2003 года по 8 января 2007 года;
МАСИМОВ Карим Кажимканович
с 10 января 2007 года по 24 сентября 2012 года.