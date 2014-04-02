Фото с сайта www.azattyk.org Фото с сайта www.azattyk.org Такое мнение высказал известный казахстанский политолог Досым Сатпаев. По мнению директора «Группы оценки рисков» Досыма Сатпаева, за последние 10 лет правительство стало техническим органом, который реализует программы предшественников. По сути, активным участником, который принимает решения, является президент, подчеркнул политолог в эксклюзивном интервью корреспонденту делового портала Kapital.kz. Вне зависимости от постов в правительстве, оно просто реализовывали чужие идеи, считает он. «Отмечу, что большинство премьеров (и Ахметов в том числе) споткнулись на индустриально инновационной программе. В том году была жесткая критика правительства, если помните. В том году уже предполагали, что будет, что возможна отставка. Но я считаю, что смена правительства ничего не изменит сама по себе. Я вообще не считаю это важной новостью. Более важны, на мой взгляд, те политические изменения, которые коснутся статуса премьера. В свое время в России это было - повысили статус премьер-министра. Вот если бы вслед за отставкой последовало бы то, что статус премьер-министра вырос, то тогда это бы играло значение. Если эта отставка приведет к смене премьера, то это ничто», – отметил Досым Сатпаев. Казахстанский политолог не считает, что отставка правительства связана с девальвацией. «Она была в феврале, и тянуть с таким делом, если бы оно касалось девальвации, нелепо. В целом можно сказать, что не смогло правительство реализовать экономические программы. Хотя есть ведь хорошо написанные экономические программы. Но все это осталось на бумаге. Отличный, показательный пример: помните завод по изготовлению планшетников?», – отметил Досым Сатпаев. Политолог отметил также, что почти все премьер-министры РК так и не смогли наладить связь с регионами, что было важной задачей. Правительство и местные органы власти не научились толком контактировать друг с другом, отметил Сатпаев. «Минрегионразвития был создан, но это ничего не изменило. Серик Ахметов тоже не исправил ситуацию», – резюмировал Досым Сатпаев.