Фото с сайта focus.kg Фото с сайта focus.kg Карим Масимов выгоден как политик, который может хорошо взаимодействовать с Россией и Китаем. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью корреспонденту делового портала Kapital.kz политолог Талгат Мамырайымов.  «В плане экономического сотрудничества с этими странами он вполне подходящая фигура», – отметил эксперт и Китай в этом плане даже приоритетнее РФ, считает Мамырайымов. «Назначение Масимова приведет к сближению экономик Казахстана и Китая. Возможно, за этим последует переориентация экономической политики РК с евразийской интеграции на Китай», – подчеркнул он. По мнению политолога, это может быть обусловлено тем, что, как считает Мамырайымов, Таможенный Союз и евразийская интеграция не выгодны нашей стране.  Китай, по его мнению, более привлекателен. Что касается отставки правительства Серика Ахметова, эксперт считает, что Серик Ахметов выполнил свою миссию в плане проведения непопулярных реформ. «Я имею в виду пенсионную реформу, девальвацию и вообще провалы социально-экономической политики. Возможно, это сделано для того, чтобы это правительство выглядел виновным во всех неудачах в области экономики и социального сектора», – резюмировал эксперт.