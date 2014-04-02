Иллюстративное фото с сайта ortcom.kz Иллюстративное фото с сайта ortcom.kz Правительство Казахстана утвердило правила применения дополнительных мер и временных ограничений в условиях чрезвычайного положения, передает "Интерфакс-Казахстан". Соответствующее постановление опубликовано в среду, 2 апреля, в официальной прессе. В частности, для "осуществления контроля за средствами массовой информации" комендатура местности в течение суток с момента принятия ограничений направляет запросы собственникам СМИ о предоставлении обязательных экземпляров печатных изданий и материалов радио- и телепередач, говорится в правилах."После получения запроса собственником средства массовой информации в период действия режима чрезвычайного положения в комендатуру местности предоставляются обязательные экземпляры печатных изданий и материалов радио- и телепередач за сутки до их выпуска (выхода в эфир), а при невозможности выполнения данного условия (формирование срочных новостных выпусков) непосредственно перед выпуском (выходом в эфир), для согласования их содержания", - подчеркивается в документе. Между тем при выпуске несогласованных печатных изданий, радио- и телепередач комендант местности направляет собственнику СМИ распоряжение о приостановлении и/или прекращении выпуска средства массовой информации либо распространении его продукции. В случае неисполнения требований соответствующие материалы будут направлены в суд. "В рамках осуществления контроля за средствами массовой информации с начала действия режима чрезвычайного положения комендатурой местности во взаимодействии с заинтересованными органами проводится праворазъяснительная работа с представителями средств массовой информации", - отмечается в правилах. Постановление правительства вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Правила утверждены в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона "О чрезвычайном положении", согласно которому в случае ЧП, введенного из-за ЧС социального характера, предполагается "осуществление контроля за СМИ посредством запросов обязательных экземпляров печатных изданий и материалов радио- и телепередач".  