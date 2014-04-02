Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org "Считаю, что кандидатура наиболее подходящая для обеспечения эффективной работы в этих условиях", - отметил президент Нурсултан НАЗАРБАЕВ после того, как депутаты одобрили кандидатуру Карима МАСИМОВА на пост главы правительства, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Он также отметил, что в годы, когда Карим МАСИМОВ возглавлял правительство, удалось не допустить рецессии, глубокой безработицы. Президент также выразил мнение, что в нынешних условиях требуется новая команда для эффективной работы. Глава государства подчеркнул, что сегодня необходимо работать на привлечение в страну зарубежных инвесторов. В частности, он рассказал, что недавно был в Гааге, где провел много переговоров с представителями международных финансовых институтов, и они выразили готовность прийти в Казахстан. Кроме того, он напомнил, что принял решение выделить из Нацфонда триллион тенге на поддержку экономики. Однако, сказал он, нынешнее правительство за прошедший квартал текущего года до сих пор не представило своего видения для реализации этой работы. - Я думаю, человек известен нам всем, не стоит о нем мне долго говорить, - сказал президент, представляя кандидатуру Масимова. 105 депутатов мажилиса проголосовали «за» единогласно. Второй раз за тебя так голосуют, на тебе пахать надо, - сказал президент. - Нурсултан Абишевич, я это говорил в первый раз, когда Вы вносили мою кандидатуру в 2007 году, и я хочу повторить еще раз: Нурсултан Абишевич, я был вашим помощником, я остаюсь вашим помощником, и я буду вашим помощником всегда. Я хочу перед депутатами заверить это еще раз. Спасибо большое за доверие, - сказал Карим Масимов после голосования. - Хорошо, что стабильно, - прокомментировал его слова Назарбаев. Как сообщалось ранее, Серик АХМЕТОВ подал в отставку. Позже Нурсултан НАЗАРБАЕВ предложил кандидатуру Карима МАСИМОВА на должность премьер-министра. На встрече с руководителями парламентских фракций, которая состоялась накануне Глава государства отметил, что в текущем составе правительство выполняло возложенные на него задачи, поблагодарив его за проделанную работу. В то же время достижение целей Стратегии "Казахстан-2050", с учетом сложной международной экономической ситуации, требует новых подходов. - Поставленные задачи, связанные с вхождением в число 30 развитых государств мира, требуют своего решения. В условиях глобального финансово-экономического кризиса у нас тоже могут возникнуть трудности. Сейчас необходимо умело работать с международными финансовыми институтами, привлекать инвестиции в страну. Всеми этими вопросами требуется руководить со знанием дела, - сказал Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Президент предложил на должность премьер-министра кандидатуру Карима МАСИМОВА, отметив, что он обладает необходимым опытом и знаниями.