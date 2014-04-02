Фото www.on.kz Фото www.on.kz Руководители фракций мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана единогласно поддержали предложенную президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ кандидатуру Карима МАСИМОВА на должность премьер-министра, сообщается на сайте Акорды. В среду, 2 апреля, президент Казахстана принял отставку премьер-министра Серика АХМЕТОВА, предложив на эту должность кандидатуру Карима МАСИМОВА, отметив, что "он обладает необходимым опытом и знаниями". Руководитель депутатской фракции партии «Нур Отан» Нурлан НИГМАТУЛИН выразил поддержку решению главы государства, подчеркнув, что предложенный кандидат возглавлял правительство в период предыдущего глобального финансово-экономического кризиса. Глава фракции «Народные Коммунисты» Владислав КОСАРЕВ также поддержал предложение президента Казахстана, отметив, что оно отвечает интересам населения. Руководитель депутатской фракции Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат ПЕРУАШЕВ выразил мнение, что решение главы государства будет воспринято позитивно, особенно бизнес-сообществом. Глава государства отметил, что в текущем составе правительство выполняло возложенные на него задачи, поблагодарив его за проделанную работу. Карим Масимов работал премьер-министром Казахстана с 2007 по сентябрь 2012 года, после чего подал прошение об отставке и был назначен главой администрации президента Казахстана. Также с 21 января 2014 года Масимов занимал должность временно исполняющего обязанности госсекретаря Казахстана. ИА "Новости-Казахстан"