Пенсионерку оштрафовали почти на 300 тысяч за колодец — суд ЗКО отменил взыскание
При назначении штрафа госорган не учел личность и возраст женщины.
90 городов и тысячи сел: как сегодня выглядит карта Казахстана
Актуальные данные о городах, районах и селах страны на 1 января 2026 года.
Жұмыс берушілер қай мамандық иесіне 1,3 млн теңге жалақы төлеуге әзір?
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2026 жылы ел аумағында жұмыс берушілердің ең жоғары айлық төлеуге әзір мамандық иелерінің т...
В Уральске мужчина оформил кредит на чужое имя, попросив телефон для звонка
Ущерб составил более 700 тысяч тенге.
БҚО-да аурухана гаражында көлік өртенді
Гараж боксында тұрған темір тұлпар жанған.
Забудьте об отеках: 5 продуктов для идеального ужина, которые подарят легкость утром
Диетологи перечислили пять доступных продуктов для ужина, включая творог, рыбу и зелёные овощи, которые помогают избежать задержки жидкости...
БҚО-да жол жабылды
20 ақпанда Сырым ауданынан бастап Ақтөбе облысында дейін тас жол жабылды.
Три знака зодиака, для которых деньги важнее всего
Лев, Козерог и Скорпион чаще других связывают успех с материальными достижениями. Для них деньги — это не просто средство, а символ силы, ув...
Коммунальщики ЗКО вернут потребителям более 132 млн тенге
По итогам рассмотрения отчётов за 2024 год нарушения выявлены у 15 предприятий.