-19 марта на пост 103 поступил звонок с вызовом в поселок Круглоозерное. На место прибыла бригада и оказала женщине надлежащую медицинскую помощь. Потом ей предложили дальнейшую госпитализацию, на что она согласилась. Гражданка Потапова покинула машину скорой помощи в поселке Круглоозерное вблизи автобусной остановки. На неоднократные попытки бригады уговорить ее вернуться в машину она ответила отказом, причем в агрессивной форме. Сотрудники бригады скорой помощи пытались остановить ее, но она отказалась продолжить поездку в клинику. Потапова вышла из машины и ушла в неизвестном направлении. 27 марта женщина была найдена мертвой на обочине дороги Уральск-Атырау, - сообщила заместитель начальника облздрава. По словам Маншук АЙМУРЗИЕВОЙ, женщина жила одна и сама вызвала себе «скорую» после попытки суицида. На теле женщины были обнаружены незначительные порезы. Аймурзиева отметила, что погибшей 52 года, на учете в психиатрической больнице и в наркологическом диспансере не состояла. По данному факту проводится служебное расследование. Бригада, выезжавшая на место вызова, временно отстранена от работы. Расследование по факту обнаружения трупа на трассе ведут и полицейские.