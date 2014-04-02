Фото www.on.kz Фото www.on.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Карима МАСИМОВА на должность премьер-министра Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды в Твиттере. - Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру Карима МАСИМОВА на должность премьер-министра РК, - сообщил официальный аккаунт Акорды. Карим Масимов был премьер-министром Казахстана в 2007-2013 годах. В 2012 году подал прошение об отставке. После этого работал руководителем администрации президента. С 21 января 2014 года Масимов занимает должность временно исполняющего обязанности госсекретаря. 2 апреля Назарбаев принял отставку премьер-министра Серика Ахметова. Масимов Карим Кажимканович родился в 1965 году. Трудовую деятельность начал главным экономистом, начальником отдела Министерства труда, затем старшим специалистом представительства Министерства внешнеэкономических связей республики в городе Урумчи (КНР), исполнительным директором торгового дома Казахстана в Гонконге. Был председателем правления Алматинского торгово-финансового и Народного сберегательного банков. nur.kz