В акимате ЗКО рассказали о повышении оклада госслужащих и бюджетников

Сегодня, 2 апреля, в областном акимате пришел брифинг с участием директора ЗКОФ ГЦВП Аскара КОЖУМОВА и директора департамента труда и соцзащиты населения ЗКО Берикболата НУРЖАНОВА, которые рассказали о повышениях пенсий, пособий и должностных окладов госслужащих и бюджетников. Напомним, со вчерашнего дня в Казахстане на 12%, то есть до 10 450 тенге повысился размер базовых пенсий, на 14% или 46 661 тенге размер трудовых пенсий и на 10% должностного оклада гражданских служащих, неквалифицированных рабочих внештатных работников. Как пример Берикболат НУРЖАНОВ привел заработную плату врача-терапевта первой категории, работающего в городе, и стажем работы с 9 до 11 лет. - Заработная плата составляет 68 664 тенге, из них должностной оклад составляет 47 428 тенге, доплаты за квалификационную категорию 21 236 тенге, - рассказал НУРЖАНОВ. - Из этой суммы на 10% будет повышаться размер должностного оклада, то есть вместо 47 428 тенге будет 52 171 тенге, надбавка составит 4 743 тенге. В результате заработная плата данного врача будет составлять 73 407 тенге с учетом существующей доплаты за квалификационную категорию. По словам Аскара КОЖУМОВА, в нашей области насчитывается около 77 тысяч пенсионеров, а пенсий и пособий в ЗКО ежемесячно начисляется по 250 тысячам счетам. Ежемесячная потребность на выплаты составляет около 4,5 млрд тенге. А после повышения пенсий и пособий эта потребность возрастет на 170 млн тенге. - Вчера уже поступило финансирование по первому этапу с повышенной пенсией, - сказал Аскар КОЖУМОВ. - Ежегодно в конце года мы осуществляем повышение индексации пенсионных выплат и повышение размеров пособий. После индексации пенсии увеличились на 9%, а все специальные государственные пособия - на 7%. К слову, на 1 января в области насчитывалось 76 682 пенсионера, еще 18 270 человек получают пособие по инвалидности, 7286 человек - пособие по утере кормильца, 566 выплачивается пособие по спискам №1, №2 и еще 152 человека получают пособие по возрасту (начисляется людям, которые достигли пенсионного возраста, но никогда не работали).