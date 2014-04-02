Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Правительство Казахстана подало в отставку, передает  корреспондент  Tengrinews.kz - Главой государства сегодня принята моя отставка, - сказал Ахметов.- Я хотел бы вас поблагодарить за совместную работу, пожелать успеха всем. Надеюсь, что наш состав правительства в основном сохранится, будет работать на благо нашей родины. В соответствии с законодательством, уход в отставку главы кабмина означает отставку всего правительства. До новых назначений министры будут продолжать исполнять свои обязанности. Ахметов занимает должность премьер-министра с 24 сентября 2012 года. С января 2012 года - первый заместитель премьер-министра РК, с ноября 2009 года - аким Карагандинской области. Ахметов родился 25 июня 1958 года, уроженец Карагандинской области. С 2001 года работал акимом города Темиртау, затем первым заместителем акима города Астаны, заведующим Государственной инспекцией Управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента РК, председателем правления Союза предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен", министром транспорта и коммуникаций РК, заместителем премьер-министра. Среди возможных кандидатов на пост главы правительства называются нынешний вице-премьер Бахытжан Сагинтаев и председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, сообщает ИА "Новости-Казахстан" В 18.00 по Астане ожидается совместное заседание палат парламента.