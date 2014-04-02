Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 5 марта в специализированный административный суд города Уральска Юрий РЕВИН обратился с жалобой на постановление УАП ДВД ЗКО о наложении на него административного штрафа по ст. 463-8 КоАП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» с просьбой отменить указанное постановление. - 3 марта мне пришло предписание на штраф за проезд стоп-линии на пересечении улиц Гагарина - С. Датова на запрещающий сигнал светофора в размере 9260 тенге. Я обратился в дорожную полицию, там мне выписали протокол за совершение административного правонарушения. Со своим заявлением и протоколом я обратился в прокуратуру и ДВД, оттуда мою жалобу передали в суд, - рассказывает Юрий РЕВИН. 26 марта суд под председательством судьи Розы САРИЕВОЙ рассмотрел заявление и постановил удовлетворить жалобу гражданина РЕВИНА за отсутствием в его действии состава административного правонарушения на основании ст. 580 ч. 1 КоАП РК «Лицо после прекращения дела при наличии в его действиях признаков административного правонарушения привлечению к административной ответственности не подлежит». Постановление о наложении административного взыскания отменено.