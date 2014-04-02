Иллюстративное фото с сайта www.voxpopuli.kz Иллюстративное фото с сайта www.voxpopuli.kz В минувшее воскресенье, 30 марта, примерно в 19.30 часов на перегоне «станция Алга - станция Тамды» пассажирский поезд сообщением «Актобе-Астана» сбил женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Об этом корреспонденту портала «Мой ГОРОД» сообщили в пресс-службе линейного управления внутренних дел на станции Актобе. Личность женщины все ещё не установлена, при ней не было каких-либо документов. Также из-за полученных внешних травм невозможно установить национальность погибшей. На вид ей 20-30 лет, полного телосложения, рост примерно 150-160 сантиметров, волосы чёрные, короткие, прямые. Была одета: куртка балоневая зеленого цвета, внутренняя сторона белого цвета; кардиган вязаный темного цвета; брюки джинсовые темного цвета с черным ремнем; колготки черного цвета; носки салатного цвета; полусапожки черного цвета на высоких сплошных платформах 38-го размера. На левом запястье имелся браслет тонкий в виде цепочки, металлического цвета. Транспортная полиция обращается ко всем, кто может помочь в установлении личности погибшей с просьбой позвонить по телефонам: 8  (7132) 21-27-43, 97-65-94, 97-54-59, 8-701-5642008, или сообщить в ЛУВД на станции Актобе по адресу: г.Актобе, ул. 8 Марта, 1 «а».