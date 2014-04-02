Иллюстративное фото с сайта www.yaplakal.com Иллюстративное фото с сайта www.yaplakal.com Глава полиции Малайзии Халид Абу Бакар заявил, что истинные причины исчезновения самолета авиакомпании Malaysia Airlines, возможно, никогда не будут установлены, передает РИА Новости. "По завершении расследования мы, возможно, не будем знать истинную причину. Мы, возможно, не узнаем, что стало причиной этого инцидента", - сказал Абу Бакар на пресс-конференции в Куала-Лумпур. Абу Бакар рассказал об уголовном расследовании, в рамках которого следователи проверяют версию о том, что исчезновение самолета было связано с действиями находящихся на борту людей. Для этого следователи проверяют данные обо всех пассажирах и членах экипажа авиалайнера. По словам Абу Бакара, полиция получила 170 характеристик от родственников пассажиров и рассчитывает провести дополнительные опросы. В данный момент поискам пропавшего над Индийским океаном Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines присоединилась атомная подводная лодка Великобритании, сообщает Lenta.ru. Планируется, что с помощью гидроакустической системы, установленной на подлодке, будет вестись поиск черного ящика исчезнувшего судна. Кроме того, по данным издания, в среду вечером к поисковой операции присоединится гидрографический корабль британских ВМС HMS Echo, который будет искать обломки самолета на поверхности воды. Поиск следов лайнера ведут несколько государств, в них задействованы самолеты и суда, изучаются фотоснимки со спутников. Китай, в частности, направлял на поиски пропавшего самолета военные самолеты, три военных корабля и ледокол "Сюэлун" ("Снежный дракон"). Ранее власти КНР сообщили, что изучили данные обо всех гражданах КНР, летевших роковым рейсом, и исключили версию, что кто-то из них мог попытаться угнать самолет или организовать теракт на борту. Также сообщалось, что полиция Малайзии допрашивает родственников пилота пропавшего лайнера Захари Ахмад Шаха, чтобы выяснить его поведение незадолго до крушения самолета. Известно, что он активно поддерживал оппозиционную малайзийскую партию, а у него дома был обнаружен авиатренажер, файлы на котором были частично удалены. Авиалайнер Boeing 777-200, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, включая 154 пассажира из Китая, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак 24 марта, ссылаясь на анализ спутниковых данных, сообщил, что самолет упал в южной части Индийского океана. Предположительно, никто не выжил.