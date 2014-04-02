МВД Украины: Активист "Правого сектора" Сашко Белый застрелился сам
Фото с сайта www.radiomarsho.com
МВД Украины обнародовало результаты служебного расследования, касавшегося спецоперации против активиста национал-радикального "Правого сектора" Александра Музычко (Саши Белого), сообщает Lenta.ru.
Соответствующий документ (на украинском языке) опубликован на сайте ведомства.
Следственная комиссия признала, что действия сотрудников МВД, проводивших спецоперацию, были правомерными. Материалы расследования переданы в прокуратуру.
Операция по задержанию Александра Музычко была проведена в Ровенской области в ночь на 25 марта. В ней были задействованы бойцы милицейского спецподразделения "Сокол".
Представитель "Правого сектора" на тот момент находился в розыске по обвинениям в хулиганстве и нападении на сотрудника прокуратуры.
Согласно результатам расследования, сотрудники МВД заметили Музычко возле кафе "Три карася". Он находился там в компании неких вооруженных людей. Со стороны силовиков последовала команда: "Лечь на землю, милиция!".
Сопровождающие Музычко согласились сдаться, а сам он попытался сбежать. Преследовавший радикала сотрудник МВД предупредил, что может применить оружие. В ответ тот открыл огонь из пистолета ПМ, ранив преследователя в руку. Сотрудник МВД в ответ стал стрелять по ногам Музычко.
В итоге несколько участников спецоперации догнали радикала и попытались скрутить его. В этот момент, по утверждению МВД, он пытался продолжать стрельбу, но в потасовке случайно выстрелил себе в область грудной клетки. Ранения оказались смертельными.
О том, что Музычко смертельно ранил себя из своего же оружия (эта информация была подтверждена в ходе служебного расследования), после спецоперации заявил заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов.
"Из своего оружия, из которого стрелял по сотрудникам ... были выстрелы — два навылет, одно попадание в сердце", — отметил он.
Между тем "Правый сектор", в который входил Музычко, официальной версии не поверил. Радикалы расценили произошедшее как заказное убийство и пообещали отомстить за это главе МВД Арсену Авакову. 28 марта они устроили митинг возле Верховной Рады, требуя отставки министра внутренних дел.
На этом фоне в парламенте была создана комиссия для расследования произошедшего (параллельно со служебным расследованием в МВД). По информации УНН, на ее заседании присутствовали представители "Правого сектора", которые требовали отстранить Авакова от должности. Комиссия поддержала эти требования, решив ходатайствовать об отстранении главы МВД.
Александр Музычко координировал деятельность "Правого сектора" на западе Украины. Широкую известность он получил после того, как явился с автоматом на заседание областного совета, напал на сотрудника прокуратуры и пригрозил повесить главу МВД, указавшего на недопустимость такого поведения.
"Правый сектор" был радикальным крылом "Евромайдана" — антиправительственной кампании, которая привела к смене власти на Украине. Его представители принимали участие в столкновениях с сотрудниками силовых структур и захвате административных зданий. После смены власти в стране "Правый сектор" объявил о создании политической партии, а его лидер Дмитрий Ярош, объявленный Россией в розыск за призывы к террористической деятельности, решил баллотироваться в президенты.
