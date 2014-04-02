Выставка объединяет две тематики – нефтегазовую и строительную – «Atyrau Oil & Gas 2014» и «Atyrau Build 2014». В выставке «Atyrau Oil&Gas 2014» участвуют 140 компаний из Австрии, Республики Беларусь, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Королевства Нидерландов, России, Румынии, Турции, Украины и Швейцарии. По словам организаторов, они стремятся продемонстрировать весь спектр технологий, применяемый при строительстве нефтегазопроводов и нефтехранилищ. Среди дебютантов выставки компании «Шнейдер Электрик», «Космос-Нефть-Газ», «МАРШАЛ» Луганский завод трубопроводной арматуры». Участниками строительной выставки «Atyrau Build 2014» стали более 40 экспонентов, 80% из которых представляют отечественные компании в разделах: «Строительство», «Интерьер», «Отопление и Вентиляция», «Окна, Двери и Фасады», «Керамика и Камень», «Дорожное строительство». Участие в выставках позволяет укрепить партнерские отношения, расширить свои контакты для осуществления взаимовыгодных целей, исследовать и проанализировать внешнюю аудиторию, при этом оценить спрос и предложения в сегменте собственной индустрии.