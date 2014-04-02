Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом рассказал директор РГП ЗКФ «Казводхоз» Казбек КЕНЖИГАЛИЕВ. По словам акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА, снег по области сошел, в том числе и  с окраин города. - Сейчас идет вода с Оренбургской области, - сказал Нурлан НОГАЕВ. - Все силы также синхронно должны работать и встретить воду, чтобы предотвратить потопление любых строений. Большая вода позволит нам в этом году расширить площади лиманного орошения, ее очень долго ждали крестьяне, в пятницу будет совершен облет территорий. Мы должны понимать всю нагрузку и ответственность, возложенную на нас во время прохождения половодья рек. Между тем руководство «Казводхоз» заверило, что вода в реках ЗКО пошла на снижение. - Все реки по области у нас пошли, и вода по ним, кроме реки Урал, идет на снижение, это мы отметили вчера(31 марта) на реке Чаган, Деркул, Большой и Малый Узень, а также Быковка, - рассказал диретор РГП ЗКФ «Казводхоз» Казбек КЕНЖЕГАЛИЕВ. - В целом ситуация стабильная. Благоприятствовала нам и погода, из-за того, что ночью морозило, проблем с талой водой у нас в этом году не было. Сегодня вели переговоры с коллегами из РФ, которые сообщили нам, что сбросы с Ириклинского водохранилища сокращены с 360 до 120 кубометров в секунду, с 5 апреля выбросы будут сокращенны до 90 кубометров в секунду. Вода от Ириклинского водохранилища к нам идет 20-25 дней, если говорить о расстоянии 700 км от водохранилища - то с учетом рельефа река Урал преодолевает отрезок в два раза длиннее.