Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 1 апреля после селекторного совещания аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ потребовал своих подчиненных проводить качественный ремонт на дорогах, и не делать ямочный ремонт каждый год в одних и тех же местах. - Стоит отметить, что в этом году отопительный сезон в области проходит ровно и благодаря своевременно принятым мерам в прошлых годах в городе удалось заменить значительную часть сетей, - сказал НОГАЕВ. - Эта работа должна быть продолжена, сегодня на заседании правительства предложено три направления финансирования, которыми мы должны в будущем эффективно воспользоваться для замены изношенных сетей. К слову, замакима Бадашев предложил продлить отопительный сезон еще на 15 дней во время бескунака. - Традиционно отопительный сезон в области заканчивается 15 апреля, есть предложение продлить его еще на 15 дней, это связано с нареканиями, которые поступали в «ЖайыкТеплоЭнерго» в прошлом году, - сказал замакима Алмаз БАДАШЕВ. - Когда были сильные морозы после 15 апреля во время бескунака, из-за чего некоторые люди мерзли дома. Правда, НОГАЕВ ответил, что для начала нужно проанализировать прогноз погоды на апрель в этом году, а также сделать расчеты, сколько это будет стоить, и кто в итоге будет платить за это. - Что касается дорог, уже сегодня видно, что ямочный ремонт в городе мы зачастую проводим в одних и тех же местах - это недопустимо! - сказал глава региона. - Поручаю Вам провести качественный ремонт дорог в городе, а также установить пластиковые разметки и в первую очередь на интеллектуальных перекрестках, еще раз повторяю, это не должно быть революцией, ко всему мы должны подходить эволюционно. По его словам, уже сейчас должна вестись большая разъяснительная работа среди населения, что в городе временно будет затрудненно движение из-за ремонта некоторых улиц улицы, совместно с дорожно-патрульной полицией отработать объезды. - Также поручаю не открывать дороги для проездов до завершения строительства. Дороги делать строго по технологии, укладывать сейчас его не нужно, асфальт должен нагреться. При строительстве любых объектов должны соблюдаться все технологии, - сказал аким области главе города. К слову, в этом году в области на строительство дорог выделено порядка 6 млрд тенге, из которых 36 км будут строиться в городе, также в этом году будут завершены дороги в направлении Чингирлауского района и укладка асфальта внутри райцентра, в направлении Каратобинского района также с укладкой асфальта внутри райцентра, кроме того, в направлении Жанибекского района и Саратовской области. В связи с чем Нурлан НОГАЕВ потребовал уже сейчас определиться с привлечением дополнительных дорожных фирм, организовать подвоз строительных материалов, чтобы летом стройка не останавливалась из-за их отсутствия, провести все процедуры до начала лета.