Фото с сайта news.qip.ru Фото с сайта news.qip.ru У побережья Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 8,0, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Подземный толчок был зафиксирован 1 апреля в 19.46 по местному времени (05.46 2 апреля по времени Астаны). Очаг подземных толчков зафиксирован на глубине 33 километров. Эпицентр землетрясения располагался в 93 километрах к северо-западу от города Икике, в котором проживает более 220 тысяч человек. Следом в этом же районе произошло еще несколько толчков магнитудой 5,0-5,5. По данным РИА Новости, на всем тихоокеанском побережье Южной Америки объявлена угроза возникновения цунами. Информации о жертвах и разрушениях нет. Напомним, в феврале 2010 года в Чили произошло разрушительное землетрясение магнитудой 8,8. В результате подземных толчков произошло цунами, стихийное бедствие унесло жизни более 500 человек. Власти Чили и Перу объявили эвакуацию населения в ряде прибрежных районов после мощного землетрясения, вызвавшего волну цунами, сообщает РИА Новости. Население эвакуируется в Чили из области Арика-и-Паринакота, в Перу - из региона Ика. Красный уровень тревоги объявлен и в прибрежных районах Эквадора. Также предупреждения о возможном цунами объявлены в Колумбии, Панаме и Коста-Рике. В чилийской провинции Арика произошли отключения подачи электричества, оползни и разрушения некоторых строений. Вместе с тем, пока информации о серьезных разрушениях и человеческих жертвах нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, за самым мощным подземным ударом последовала серия толчков магнитудой 5,5-5,7. Подземные колебания продолжаются.