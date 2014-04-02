Фото с сайта news.gazeta.kz Фото с сайта news.gazeta.kz Суд приговорил бывшего президента национальной компании "Қазақстан ғарыш сапары" Гавыллатыпа Мурзакулова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, к 12 годам колонии строгого режима, сообщает ИА "Новости Казахстан". "Окончательно назначить Мурзакулову Гавыллатыпу 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности уполномоченные на выполнение государственных функций сроком на 7 лет", - сказал в среду судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Асхата Аширбекова. Мурзакулов был арестован в августе 2013 года по обвинению в вымогательстве взятки от представителя генерального подрядчика в общей сумме 210 миллионов тенге за победу в тендере по строительству сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов на сумму более 12 миллиардов тенге. Помимо этого, Мурзакулов обвинялся в том, что с августа 2012 по август 2013 года, получая ежемесячно взятки в виде денежных средств, легализовал их часть в общей сумме 90 миллионов тенге путем приобретения через близких родственников недвижимого имущества. По материалам дела, Мурзакулов через своих близких родственников перечислил строительной компании 77,1 миллиона тенге за строительство элитного коттеджа и двух квартир в Астане, а также купил семь земельных участков общей площадью 342 гектара в Керкулакском районе Алматинской области за 90 тысяч долларов. Мурзакулов в суде не признал свою вину ни по одной из статей. Государственное обвинение просило приговорить Мурзакулова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.