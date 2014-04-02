На прошлой неделе мы отправились, пожалуй, в одно из загадочных предприятий области КХ «Щапово». Находится крестьянское хозяйство рядом с одноименным поселком в Зеленовском районе. «Загадочное», потому что с первого раза даже не поймешь, работает оно или нет, потому что ни людей во дворе предприятия, ни обычной грязи и навоза рядом нет. Тем не менее, оказалось, что предприятие работает и очень даже успешно. - Задумка создать свинокомплекс родилась еще в 2007-2008 году, когда был дефицит свинины, - рассказал исполнительный директор КХ «Щапово» Владимир ЯШКОВ. – Мясо тогда завозилось из России, Европы и Актюбинской области. Мы (с директором – прим.автора) встретились с поляками, посоветовались, как это должно быть по технологии. После этого нашли площадки для производства, и строительство началось в 2009 году. В октябре 2011 года комплекс был сдан, а в апреле 2012 года завезли поголовье – 620 голов свиноматки и 8 хряков из генетического центра в Брянске. Первый приплод получили уже через полгода в октябре 2012 года. Еще через год начали поставлять мясо. 114 дней вынашивают приплод свиноматки. Сейчас КХ обеспечивает свининой рынки, колбасные предприятия Уральска и Атырау. Как бы мы ни считали свиней грубыми и некрасивыми, на деле оказалось, что это очень нежные существа. Так, оборудование на предприятии из Польши, польские специалисты приезжали сопровождать свое оборудование в использовании. К слову, технология здесь компьютеризирована, задается микроклимат, вентиляция, отопление, кормление и даже навоз убирают автоматически. Работают на предприятии 22 человека - это инженеры, электрики, ветеринары, охранники, из которых только 10 имеют доступ к …свиньям. Да-да, именно к свиньям. - Работники, придя на работу, снимают с себя одежду и моются в душе, для них оборудована душевая комната, - говорит исполнительный директор. - После чего они надевают рабочую одежду, и идут внутрь комплекса, откуда уже до конца рабочего дня не выходят. Потом рабочая одежда стирается. Дело в том, что внутри помещений скученность большая и свиньи могут подхватить инфекцию, поскольку на улице они никогда не были, и никаких внешних инфекций на себе не испытывали. Это биологическая безопасность.Жизнь свиноматки напоминает круг после рождения – осеменение-ожидание-опорос-кормление и снова осеменение. - В одном здании происходит осеменение, - рассказывает Владимир ЯШКОВ. - Происходит оно вручную. Через месяц свиноматке проводится УЗИ, которое выясняет, супоросная она или нет. Если диагноз подтверждается, то ее переводят в другое «отделение» на ожидание, где она спит и ест до своего опороса. 80% времени в супросном состоянии свиноматка спит. Сейчас вот, к примеру, они к шести часам вечера проснутся и будут кричать, чтобы их покормили. Лишний раз заходить к ним не надо, они к тишине привыкают и лишний шум для них стресс. По словам директора, день осеменения той или иной свиньи известен, соответственно, известен и день опороса. За 5-7 дней до дня «Х» их переводят на опорос. Со своими поросятами мама проводит 26 дней. Им создаются специальные условия. Например, комфортная температура для новорожденных поросят 28 градусов. Через 26 дней поросят забирают на доращивание, где сидят 56 дней. Между прочим, одна свиноматка в среднем дает 25 поросят в год. - У них там специальное питание - пять видов кормов, одна тонна которой стоит 230 тысяч тенге, а также климат, условия, - говорит директор КХ. - Там клетки поменьше, климат, температура, питание. Уже после этого поросята идут на откорм. В общем, свиньям отмерено 180 дней, после чего их забивают на бойне, а мясо реализуют. Живого веса к этому времени они достигают 115-120 кг, а мяса получается 82-85 кг. С предприятия свинина уходит в среднем по 480-500 тенге за кило. А забивается на предприятии в среднем 40 голов свиней. - Но не всегда по 40 голов, по потребности, на какое количество получаем заказ, - говорит Владимир Яшкин. К слову, свиноматки уже через 5 дней после того, как их отделяют от поросят, готовы к новому осеменению. Между прочим, по мере потере продуктивности свиноматки бракуются, например, если она не осеменялась или осеменялась, но принесла мало поросят, или осеменялась, но молока нет.Между прочим, в области реализуются инвестиционные проекты по производству мяса. Так, кроме КХ «Щапово» мясо производят еще несколько предприятий области. В прошлом году ТОО «Жайык-ет» завершил строительство колбасного цеха, с переработкой 20 тонн мяса в сутки и производством более 40 видов мясных и колбасных изделий. ТОО «Кублей» ведет строительство убойного цеха производительностью 10 тонн в смену с холодильным оборудованием, стоимостью 1 млрд тенге. В проекте предусмотрен забой скота по современной технологии с переработкой мяса, шкур и субпродуктов. Ввод цеха в эксплуатацию запланирован на 2015 год. ТОО «Батыс марка ламб» ведет строительство инвестиционного проекта по забою 1400 голов ягнят в сутки, с производством ягнятины в вакуумной упаковке, планируется экспортировать 50% производимой продукции, начато строительство в ноябре 2013 года, срок ввода в декабре нынешнего года, стоимость проекта –2,4 млрд тенге. 12 тысяч голов свиней производит КХ «Щапово» в год. Также идет подготовительная работа по строительству птицефабрики ТОО «Жайык-кус», мощностью производства 6,3 тысяч тонн мяса птицы в год. Строительство планируется начать этой весной, а закончить через год. Стоимость проекта – 3,5 млрд тенге. Крестьянское хозяйство «Алем» возле действующего откормочного комплекса планирует построить убойный цех производительностью 15 тонн в смену с холодильным оборудованием. Скот Казталовского, Бокейординского, Жанибекского районов будет поставляться на убой в данный комплекс, с последующим экспортом 50% производимой продукции. Между тем, КХ «Арай» уже в текущем году планирует ввод в эксплуатацию откормочный комплекс мощностью 500 голов, и проектной стоимостью 44 млн тенге. Как стало известно, в настоящее время намечается реализация 5 инвестиционных проектов, общей стоимостью 6,9 миллиарда тенге с вводом в эксплуатацию в 2014 – 2015 годы. К 2015 году планируется экспортировать 9400 тонн мяса в год.