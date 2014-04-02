Один из лучших молодых футболистов Казахстана, игрок «Шахтера» Станислав ПОКАТИЛОВ, рассказал журналисту портала «Мой ГОРОД», почему он ушел из «Акжайыка», про свой «фирменный» секрет отражения пенальти, и что нужно делать, чтобы играть как Месси.
Этого парня я знаю давно. С детства знаком с ним и его братом. Ходили в один садик, после учились в школе. Поэтому, когда я решил сделать интервью с воспитанником Уральского «Акжайыка», долго не раздумывал. Сейчас Стас играет в карагандинском «Шахтере» и находится с командой в Астане. «МГ» общался с футболистом по «скайпу».
- С чего началась твоя футбольная жизнь? Только не читай свои старые интервью, давай просто пообщаемся.
-(смеется) Ну, на футбол меня первый раз повел дед, помнишь, ты же с нами ходил, на городской чемпионат. Вот с этого и началось. Дед у меня страстный болельщик и передал нам с Вовой свою любовь к футболу.
- А ты не боялся, что ты можешь не заиграть или получить травму? Не было опасений поставить на карту все и ошибиться?
-(смеется) Об этом, кстати, никаких мыслей не было. Даже не задумывался. Знал как будто. У меня была мечта, и я шел к ней. И до сих пор иду.
- Когда ты подписал свой первый контракт? Когда начал играть на высоком уровне?
- В 2009 году с «Акжайыком». А первую игру я отыграл в Кубке Казахстана в 2010 году. Наш дубль отправили вместо основы, и там я получил свой первый опыт. В то время у команды была ставка на чемпионат, руководство решило дать молодежи шанс попробовать на вкус большой футбол, и отправила нас играть в Шымкент против «Ордабасы».
- Тебя родственники не отговаривали от футбола? Не говорили, что пробиться очень сложно?
- Нет, никогда такого не было. Наоборот, нам с братом всегда говорили, мол, лучше занимайтесь футболом, чем по подвалам лазить.
О «предательстве» и авансах
- Сейчас ты в карагандинском «Шахтере». Ты обладатель кубка Казахстана и лучший молодой игрок страны по версии УЕФА, тебе в декабре исполняется 22, для голкипера ты очень молод, это так?
- Ну, многие так считают.
- Ведь по статистике вратари начинают «играть» в 26-27 лет, когда наберутся достаточно опыта, а ты уже игрок молодежной сборной Казахстана, голкипер одного из лучших клубов страны. Не давит количество выданных авансов?
- Ну, знаешь, не то, что давит. Раньше были мысли, типа, ну, ничего, если плохо сыграю, ругать не будут, я молодой еще, лимитчик. А после я решил для себя, что нужно забыть это слово – лимитчик. Нужно играть по-взрослому.
- Когда ты перешел в «Шахтер», ты боялся ехать туда? Боялся не прижиться в команде?
- Ну, насчет этого… Знаешь, даже не задумывался. Меня распирала гордость от того, что я еду играть в такой сильный клуб. Была пара-тройка предложений от других команд, но когда на меня вышли люди из «Шахтера», я сразу согласился. В то время в «Акжайыке» была непростая финансовая ситуация, а в клубе из Караганды я мог не напрягаться по этому поводу и просто играть в футбол.
- После подписания контракта с «Шахтером» сталкивался с критикой в свой адрес в Уральске? Тебе говорили о том, что ты «предал» команду?
- Сталкивался, конечно, писали мне в Интернете и говорили об этом. Я старался не обращать внимания, а тем, с кем общался, объяснил ситуацию. Попытайтесь представить себя в моей шкуре, когда ты полгода сидишь без зарплаты… Мне кажется, любой человек поступил бы на моем месте так же. Хотя мне в принципе не важно мнение людей далеких от футбола, мои родные, близкие и друзья поддержали меня в тот момент, а значит я поступил правильно.
- С игроками «Акжайыка» поддерживаешь связь?
- Конечно, с игроками и с тренерами. Когда приезжаю в Уральск, сразу иду на стадион, чтобы пообщаться с ребятами. Этот клуб открыл мне дорогу в мир спорта, частичка меня навсегда останется с ним.
Брат Стаса, Владимир ПОКАТИЛОВ, воспитанник местного «Акжайыка», на сегодняшний день играет в костанайском «Тоболе».
О конкуренции и Лиге Европы.
- Расскажи о своей адаптации в «Шахтере». Тебе обещали место в основе, когда ты подписывал контракт?
- Когда я туда пришел, клуб активно готовился к квалификации в Лигу чемпионов. Никто мне ничего не обещал, сказали, что все зависит от меня. На тот момент в команде было два сильных вратаря, МОКИН – голкипер сборной Казахстана, и ТКАЧУК - игрок молодежной сборной. Но конкуренции я не боялся. Совсем наоборот, скорее, рад ей.
- Почему? Разве плохо быть единственным голкипером клуба, играющего на европейском уровне?
- Конкуренция подстегивает, заставляет не расслабляться и постоянно прибавлять в игре. Если расслабишься, всё, конец, ты перестаешь расти, а следовательно начинаешь играть все хуже и хуже.
- Расскажи о своей игре в Лиге Европы?
- На тот период у клуба была поставлена задача - выиграть кубок Казахстана, и руководство решило дать лидерам команды отдохнуть, и в Алкмаар играть против местного «АЗ» поехал облегченный состав.
- Сильно волновался? Ведь это мечта любого молодого футболиста, сыграть на таком высоком уровне.
- Нет, мандража не было. Раньше в детстве было подобное, после понял, что ни к чему хорошему это не приведет. Начал работать над собой, сейчас нервозности нет. Представляю, что это тренировка и просто получаю удовольствие от игры. Не важно, играю за клуб или сборную, когда встаю в ворота, я перестаю обращать внимание на все и просто делаю то, что умею.
- Как ты себя успокаиваешь после пропущенного гола? Когда стадион кричит и атмосфера буквально трещит по швам от зашкаливающих эмоций болельщиков?
-(Смеется) Когда пропускаю, кричу ребятам “Давай, давай, забыли, играем дальше”. Как будто ничего не случилось. Меня так учили, пропустил один гол, представь, что его не было, пропустил два, старайся не пропускать больше. Все игры не получится сыграть на ноль и это естественно.
В казахстанском футболе действует возрастной лимит. В каждом клубе должен играть местный воспитанник не старше 1992 года.
Первые шаги
- Кто тебя учил? Кто из тебя сделал хорошего вратаря? Кто заложил фундамент твоей эмоциональной крепости?
- Вообще по физической подготовке и психологии игры больше всего меня натаскивал Эдуард СТОЛБОВОЙ. Он раньше сам играл за «Акжайык», а после стал тренером вратарей. Он не показывал мне каких-то секретов, тренировался я в общей группе. Просто поверил в меня. Были люди, которые говорили, что из меня ничего не выйдет, а СТОЛБОВОЙ отвечал: «Посмотрим, как вы заговорите через пару лет». Он воспитал мой характер. Ему огромная благодарность.
- В интернете я прочел о том, что у тебя есть свой «фирменный» секрет отражения пенальти, расскажи об этом.
- Какой же это тогда будет секрет? (смеется) Скажу лишь, что применил я его в своей первой серии пенальти, в кубке Казахстана против «Актобе». Первый удар мне пробивал Самат СМАКОВ, а ты же помнишь, как мы раньше смотрели его игру в сборной и в «Кайрате»” по телевизору. Его удар я отбил, а также еще один, что помогло нам пройти дальше. Уже на следующий день я осознал, почему мои ребята так многозначительно поздравляли меня. Блин, пенальти Смакова отбил…
- Когда ты понял, что ты популярен? Много у тебя фанатов и как часто ты с ними общаешься?
- Ну, точно не после той игры(смеется). Популярность пришла когда я начал играть в основе «Акжайыка». Выходишь после матча, а люди подходят, просят автограф. В Интернете начали писать. Сейчас, конечно, больше. С фанатами стараюсь общаться, правда, не всем успеваю отвечать.
- Что скажешь напоследок нашим читателям? Как вдохновишь юных футболистов?
- Главное, никогда не сдаваться и ставить перед собой только высокие цели. Не сидеть дома и не ныть, блин, почему я не играю как Роналду или как Месси. Да потому что ты не работаешь. Нужно работать, качество твоей игры зависит только от тебя. И плевать, что они с Испании, а ты живешь в Казахстане. Если ты захочешь быть лучшим, ты им станешь. И это правило работает не только в футболе, кстати.
Cерик ЕРМЕНТАЕВ
Фото Максима ТОКАРЯ