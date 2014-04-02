Иллюстративное фото с сайта n1.by Иллюстративное фото с сайта n1.by О том, почему казахстанцы присоединяются к радикальным группировкам, рассказала на брифинге в СЦК социолог, президент фонда «Стратегия» Гульмира ИЛЕУОВА. ИЛЕУОВА озвучила результаты исследования «Эволюция исламистов в Казахстане – от обычного верующего до террориста». Исследование проводилось среди осужденных, которые получили сроки за свою экстремистскую  деятельность или пособничество экстремистам. - Одна из причин, почему люди переходят в нетрадиционное  лоно исламского течения – это то, что они  находятся в стадии марганализации перехода – это те, кто либо испытывает тяжелые жизненные ситуации,  либо переехали из села в город, либо поступают на учебу и выпадают из этого процесса, чаще всего такие люди становятся объектом интереса тех, кого называют вербовщиками душ, - рассказала Гульмира ИЛЕУОВА. По ее словам, тревогу внушает тот факт, что среди исповедующих нетрадиционный для Казахстана ислам – много молодых людей – выпускников средней школы. - Второй  момент, который влияет на ситуацию – криминализация сознания общественного отношения - воспевание уголовного мира – это укоренено в нашей среде и постепенно сращивается с тем, что мы называем отношениями внутри религиозных групп, - отмечает ИЛЕУОВА. Еще одной причиной вовлечения в экстремистскую деятельность ИЛЕУОВА назвала  низкую религиозную грамотность населения: - Некоторые из опрошенных, даже не понимают – к какому мазхабу относятся, какие авторитеты религиозные есть в этом течении,- рассказала она. -  Более того,  много людей и не подозревало, что за это могут посадить. Как Интернет влияет на развитие радикализма По словам Гульмиры ИЛЕУОВОЙ, роль Интернета в развитии радикальных группировок в стране велика. - Информационный фактор  – роль интернета,  роликов,  в основном опрошенные смотрели интернет-ссылки – покупали диски, в силу своей молодости и максимализма заряжались идеями и искали сподвижников. Не увидела я там глубокой идеологической проработанности. Там нет лидеров, - утверждает социолог. -  Более того,  много людей и не подозревало, что за это могут посадить. «Мы просто деньги отдавали - своих подвижников поддержать», говорили они. И когда  узнавали,  что деньги тратились на рестораны или развлечения – у них был шок, они потом раскаивались и понимали, что их безграмотность привела к  большим срокам тюремного заключения.