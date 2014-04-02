Фото с сайта www.kstnews.kz Фото с сайта www.kstnews.kz В истории со шторами для квартир депутатов нет никакого криминала, считают сами парламентарии. В интервью "Седьмому каналу" Дарига Назарбаева предположила, что 10 миллионов тенге, возможно, нужны для полной замены занавесок в служебном жилье. Напомним, газета "Трибуна" опубликовала статью "Полиэтиленовые мешки за 5,5 миллионов". На сайте государственных закупок журналисты обнаружили, что ХОЗУ Мажилиса намерено приобрести шторы - только для детской комнаты - на сумму в 10 миллионов тенге. Всего 98 метров. Как подсчитало издание, это больше ста тысяч тенге за метр. "В служебную квартиру мы заезжаем, там уже стоит мебель, и висят шторы во всех комнатах. И точно также, когда мы съезжаем, это остается все, все передаётся следующему депутату. Я считаю, что это какая-то дезинформация. Такого не может быть. Просто может быть управление делами Мажилиса может принять решение, что шторам уже 10 лет и их надо заменять. Служебная квартира - это необходимые издержки. В этом нет криминала. Надо выяснить", - говорит Дарига Назарбаева.