Иллюстративное фото с сайта www.hurghada-life.ru Иллюстративное фото с сайта www.hurghada-life.ru До 12 лет лишения свободы может грозить за распространение слухов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на первого заместителя генпрокурора Иогана Меркеля. "Эта статья будет работать не только при распространении слухов, касающихся работы банковской системы, но и в других случаях, как это было, например, в России, где перед Олимпиадой распространяли слухи, что там были приняты недостаточные меры безопасности. Эта статья будет работать и в том случае, который, например, имел место в Таразе, где распространили слух, что прорвало плотину, и горожане ночью, кто на чем убегал из своих квартир", - сказал Меркель в интервью журналистам после заседания в Мажилисе по проекту нового Уголовного кодекса. "В случае, когда распространяются ложные слухи и это влечет нарушение общественного порядка и безопасности, будет работать эта статья, она относится к разряду тяжких преступлений", - сказал он. Как уточнил Меркель, за этот вид преступления в проекте нового УК предусматривается до 12 лет лишения свободы. В ходе заседания Меркель в очередной раз подчеркнул,  что слухи о банкротстве банков Казахстана, которые распространялись после девальвации, существенно подорвали банковскую систему Казахстана. "Люди бесконтрольно, в панике снимали свои денежные средства со счетов этих банков, естественно устойчивость банков второго уровня зависит в первую очередь от наших вкладов. Поэтому специальная статья по этому поводу вводится. Я думаю, она поработает на то, чтобы таких слухов у нас больше не распространяли. Тем более эта статья достаточно жесткая, это тяжкое преступление", - сказал он в ходе подготовки проекта нового УК ко второму чтению в Мажилисе Парламента. Напомним, что в этом году из-за слухов о банкротстве банков главе Нацбанка Кайрату Келимбетову пришлось выступить с опровержением. В 2011 году в Жамбылской области была паника из-за слухов о преступной или террористической группе, которая якобы находилась в Таразе.