Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Об этом сообщает департамент ЧС со ссылкой на "Казгидромет". Штормовое предупреждение объявлено на 1 и 2 апреля. По городу Уральск и местами по области ожидаются осадки и местами усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с. ДЧС было рекомендовано провести комплекс мероприятий по недопущению несчастных случаев среди населения, обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, линий электоропередач и связи. Привести в готовность силы и средства ликвидации ЧС.