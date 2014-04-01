Водитель «УАЗ»(таблетка) направлялся в сторону центра и остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить людей. В это время в него сзади врезался автомобиль «ВАЗ-2107» с бортовым номером 204, принадлежащий управлению административной полиции ДВД ЗКО. - Я стоял и пропускал пешеходов, как вдруг в меня врезалась машина ГАИ, - рассказал водитель «УАЗ» Кенжегали. – Притормозил он только на полосе пешеходного перехода, столкнув меня вперед. Потом он сразу отогнал машину, в салоне было трое полицейских. Они все уехали. - Они же полицейские, что я им скажу, - недоумевает водитель «УАЗ». К моменту приезда съемочной группы «МГ» на место ДТП вернулся водитель. От комментариев он отказался. На место ЧП прибыла машина службы безопасности движения и один из руководителей в звании подполковника. На вопрос, почему отогнали машину-участника ДТП, он ответил, что это сделано для того, чтобы не мешать дорожному движению. Участники ДТП ждут дознавателей.